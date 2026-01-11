রবিবার, ১১ই জানুয়ারি, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ, ২৭শে পৌষ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ২১শে রজব, ১৪৪৭ হিজরি
মূলপাতা বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহ ২০২৬: মুজিবনগর উপজেলা পর্যায়ে শ্রেষ্ঠদের নাম ঘোষণা
বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত

জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহ ২০২৬: মুজিবনগর উপজেলা পর্যায়ে শ্রেষ্ঠদের নাম ঘোষণা

কর্তৃক Meherpur News
জানুয়ারি ১১, ২০২৬ ৬:৪৪ অপরাহ্ণ
Rojob-tutorial

মেহেরপুর নিউজ:

জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহ ২০২৬ উপলক্ষে মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলা পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম ঘোষণা করা হয়েছে।

ঘোষিত ফলাফলে শ্রেষ্ঠ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (বিদ্যালয়) হিসেবে নির্বাচিত হয়েছে মুজিবনগর সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়। একই বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মোঃ ইজারুল ইসলাম শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠান প্রধান হিসেবে নির্বাচিত হন।

এছাড়া শ্রেষ্ঠ সহকারী শিক্ষক নির্বাচিত হয়েছেন মোছা. রোকসানা পারভীন, শ্রেষ্ঠ স্কাউট শিক্ষক হিসেবে নির্বাচিত হন মোঃ শাহিনুজ্জামান এবং শ্রেষ্ঠ গার্ল গাইড শিক্ষক হিসেবে নির্বাচিত হন মোছা. শাহানাজ সুলতানা।

শিক্ষার্থীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ শিক্ষার্থী নির্বাচিত হয়েছে আদিবা নুসরাত (অষ্টম শ্রেণী), শ্রেষ্ঠ স্কাউট নির্বাচিত হয়েছে ফারদিন হাসান (দশম শ্রেণী) এবং শ্রেষ্ঠ গার্ল গাইড নির্বাচিত হয়েছে তাসমিনা আক্তার (দশম শ্রেণী)।

উল্লেখ্য, ঘোষিত সকল শ্রেষ্ঠ শিক্ষক ও শিক্ষার্থী মুজিবনগর সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রতিনিধিত্ব করছেন।




Array

সম্পর্কিত পোস্ট

গাংনীতে গাঁজা ও চাঁদাবাজির টাকা সহ ছাত্রদল নেতা...

গাংনীতে প্রচন্ড শীত : হাসপাতালে রােগীদের ভীড়

মেহেরপুরে গণভোটের প্রচারণা ও আচরণবিধি প্রতিপালনে জেলা প্রশাসনের...

গাংনীর সাহারবাটী ইউনিয়নে দরিদ্র-অসহায়দের মাঝে কম্বল বিতরণ অব্যাহত

মেহেরপুরে জেলা নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ কমিটির...

মেহেরপুরে জেলা মাদক নিয়ন্ত্রণ কমিটির মাসিক সভা অনুষ্ঠিত