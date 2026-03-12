বৃহস্পতিবার, ১২ই মার্চ, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ, ২৭শে ফাল্গুন, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ২২শে রমজান, ১৪৪৭ হিজরি
জাতীয় ক্রিকেট চ্যাম্পিয়নশিপে সাফল্য: মেহেরপুর জেলা ক্রিকেট দলকে সংবর্ধনা

কর্তৃক Meherpur News
মার্চ ১২, ২০২৬ ৭:৪৯ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজঃ
৪৪তম জাতীয় ক্রিকেট চ্যাম্পিয়নশিপে ভেন্যু চ্যাম্পিয়ন হয়ে টায়ার-১ এ খেলার যোগ্যতা অর্জন করায় মেহেরপুর জেলা ক্রিকেট দলকে সংবর্ধনা প্রদান করা হয়েছে।

বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় মেহেরপুর স্টেডিয়াম মিলনায়তনে এ সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে ৪৪তম জাতীয় ক্রিকেট চ্যাম্পিয়নশিপে অংশগ্রহণকারী মেহেরপুর জেলা দলের খেলোয়াড়দের সম্মাননা স্মারক প্রদান করা হয়।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন জেলা ক্রীড়া অফিসার আরিফ আহমেদ, জেলা ক্রীড়া সংস্থার সদস্য মিজানুর রহমান, আসাদুর রহমান লিটন, সাইদুর রহমান জিকো, তামীম হোসেনসহ ক্রীড়া সংগঠক ও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।
অনুষ্ঠান শেষে ক্রিকেটারদের সম্মানে একটি ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়।




