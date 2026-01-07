বুধবার, ৭ই জানুয়ারি, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ, ২৩শে পৌষ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ১৭ই রজব, ১৪৪৭ হিজরি
মূলপাতা বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত জাতীয় পর্যায়ে ‘লং সার্ভিস ডেকোরেশন’ অ্যাওয়ার্ড পেলেন ফররুখ আহমেদ
বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত

জাতীয় পর্যায়ে ‘লং সার্ভিস ডেকোরেশন’ অ্যাওয়ার্ড পেলেন ফররুখ আহমেদ

কর্তৃক Meherpur News
জানুয়ারি ৭, ২০২৬ ৭:৫৩ অপরাহ্ণ
Rojob-tutorial

মেহেরপুর নিউজঃ
মেহেরপুর জেলা রোভার স্কাউটের ডিস্ট্রিক্ট রোভার স্কাউট লিডার (ডিআরএসএল) এবং মেহেরপুর পৌর ডিগ্রি কলেজের সহকারী অধ্যাপক ফররুখ আহমেদ (উডব্যাজার) বাংলাদেশ স্কাউট কর্তৃক জাতীয় পর্যায়ে সম্মানসূচক ‘লং সার্ভিস ডেকোরেশন’ অ্যাওয়ার্ড অর্জন করেছেন।

এর আগে তিনি বাংলাদেশ স্কাউটের পক্ষ থেকে সম্মানসূচক ‘মেডেল অব মেরিট’ লাভ করেন এবং খুলনা বিভাগের শ্রেষ্ঠ রোভার সম্পাদক হওয়ার গৌরব অর্জন করেন।

ফররুখ আহমেদ একজন অ্যাডাল্ট লিডার হিসেবে প্রায় ২৩ বছর ধরে স্কাউট আন্দোলনের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে যুক্ত রয়েছেন। তিনি জেলা রোভার স্কাউটের সম্পাদকসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে দায়িত্ব পালন করেছেন। পাশাপাশি রোভার স্কাউটের কেন্দ্রীয় প্রচার ও প্রকাশনা উপ-কমিটির সদস্য হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেছেন।

তার এই সম্মাননায় বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, স্কাউটস সংগঠন ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ তাকে অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানিয়েছেন।




Array

সম্পর্কিত পোস্ট

মেহেরপুর মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্রে নরমাল ডেলিভারিতে...

আমঝুপিতে হাসিমুখ সংগঠনের উদ্যোগে অসহায়দের মাঝে কম্বল বিতরণ

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন উপলক্ষে মেহেরপুরে সেনাবাহিনীর সড়ক...

মেহেরপুর মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্রে নরমাল ডেলিভারিতে...

মেহেরপুর জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে গণশুনানী অনুষ্ঠিত

পাঁচ ঘণ্টার মধ্যেই অপহৃত মাহিদ হোসেন উদ্ধার, ককটেল...