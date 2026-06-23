মঙ্গলবার, ২৩শে জুন, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ, ৯ই আষাঢ়, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ, ৭ই মহর্‌রম, ১৪৪৮ হিজরি
মূলপাতা বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত জাতীয় ভিটামিন ‘এ’ প্লাস ক্যাম্পেইন উপলক্ষে মেহেরপুর সদর উপজেলায় অবহিতকরণ ও পরিকল্পনা সভা অনুষ্ঠিত
বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত

জাতীয় ভিটামিন ‘এ’ প্লাস ক্যাম্পেইন উপলক্ষে মেহেরপুর সদর উপজেলায় অবহিতকরণ ও পরিকল্পনা সভা অনুষ্ঠিত

কর্তৃক Meherpur News
জুন ২৩, ২০২৬ ১২:২৩ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজ:

জাতীয় ভিটামিন ‘এ’ প্লাস ক্যাম্পেইন উপলক্ষে মেহেরপুর সদর উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা বিভাগের উদ্যোগে উপজেলা পর্যায়ে অবহিতকরণ ও পরিকল্পনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

মঙ্গলবার সকালে সদর উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা অফিসের মিলনায়তনে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সদর উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা. আঞ্জুমান আরার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় বক্তব্য রাখেন সদর থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) হুমায়ুন কবির এবং ইপিআই সুপার তোফাজ্জল হোসেন।

সভায় জাতীয় ভিটামিন ‘এ’ প্লাস ক্যাম্পেইনের বিভিন্ন দিক তুলে ধরে মূল প্রতিপাদ্য উপস্থাপন করেন উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা বিভাগের মেডিকেল অফিসার ডা. কামরুন নাহার।

এ সময় স্বাস্থ্য বিভাগের কর্মকর্তা-কর্মচারীসহ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন। সভায় ক্যাম্পেইন সফলভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা ও কর্মপরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা করা হয়।




Array

সম্পর্কিত পোস্ট

গাংনীতে সড়ক দুর্ঘটনায় শিশুসহ ৭জন আহত

মেহেরপুরে ভোক্তা অধিকার অধিদপ্তরের অভিযানে ৩৮ হাজার টাকা...

মেহেরপুরে আন্তর্জাতিক তামাকমুক্ত দিবস উপলক্ষে আলোচনা সভা ও...

মেহেরপুরে গাছের চারা বিতরণ কর্মসূচির উদ্বোধন

মেহেরপুর সদর উপজেলা মাসিক সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত

মেহেরপুরে ফল মেলা উপলক্ষে সেমিনার অনুষ্ঠিত