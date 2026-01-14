বুধবার, ১৪ই জানুয়ারি, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ, ৩০শে পৌষ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ২৪শে রজব, ১৪৪৭ হিজরি
জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহ–২০২৬: তিন বিভাগে জেলা পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ মেহেরপুর সরকারি কলেজের নাফিউল ইসলাম

জানুয়ারি ১৪, ২০২৬ ১২:৫৯ অপরাহ্ণ
মেহেরপুর নিউজ:

জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহ–২০২৬ উপলক্ষে আয়োজিত প্রতিযোগিতায় মেহেরপুর সরকারি কলেজের ছাত্র মোঃ নাফিউল ইসলাম অসাধারণ সাফল্য অর্জন করেছেন। তিনি নির্ধারিত বক্তৃতা, উপস্থিত বক্তব্য (একক) ও তাৎক্ষণিক অভিনয়—এই তিনটি বিভাগে মেহেরপুর জেলা পর্যায়ে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেন।

মেহেরপুর সরকারি কলেজের স্নাতক (সম্মান) তৃতীয় বর্ষের শিক্ষার্থী মোঃ নাফিউল ইসলাম জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহ–২০২৬ এ নির্ধারিত বক্তৃতা ও উপস্থিত বক্তব্যে প্রথম স্থান এবং তাৎক্ষণিক অভিনয়ে জেলা পর্যায়ে প্রথম স্থান অর্জনের গৌরব লাভ করেন।

এর আগে তিনি মেহেরপুর সদর উপজেলা পর্যায়ে একই তিনটি বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করে জেলা পর্যায়ের প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের সুযোগ পান।

মোঃ নাফিউল ইসলাম মেহেরপুর সদর উপজেলার আমদহ গ্রামের বাসিন্দা। তিনি ওই গ্রামের মোঃ ফয়েজ শেখের পুত্র।




