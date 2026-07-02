জাতীয় স্টার্টআপ ও বিজ্ঞান প্রকল্পে কৃতী শিক্ষার্থীদের সংবর্ধনা দিল মেহেরপুর জেলা প্রশাসন

মেহেরপুর নিউজ:
জাতীয় স্টার্টআপ, বিজ্ঞান প্রকল্প ও উদ্ভাবনী ধারণা প্রদর্শনী কর্মসূচিতে দেশব্যাপী দ্বিতীয় স্থান অর্জনকারী মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার সন্ধানী স্কুল অ্যান্ড কলেজের তিন শিক্ষার্থীকে সংবর্ধনা দিয়েছে জেলা প্রশাসন।
বৃহস্পতিবার বিকেলে জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে আয়োজিত সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে সভাপতির বক্তব্যে জেলা প্রশাসক শিল্পী রানী রায় বলেন, “আজ শিক্ষার্থীদের প্রতি আমরা যদি অনুপ্রেরণা যোগাতে পারি, আমরা আজ যে চেয়ারে বসে আছি, শিক্ষকরা যে চেয়ারে বসে আছেন, আমরা যদি তাদের অনুপ্রাণিত করি, তাহলে অবশ্যই তারা সাফল্য বয়ে নিয়ে আসতে পারবে।”
তিনি আরও বলেন, “আমার বিশ্বাস ছিল এই প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা মেহেরপুরের মুখ উজ্জ্বল করবে। সেই বিশ্বাস আজ বাস্তবায়িত হয়েছে। এজন্য আমরা এই শিক্ষার্থীদের অবশ্যই অভিনন্দন জানাই।”
সংবর্ধনা পাওয়া শিক্ষার্থীরা হলেন—সন্ধানী স্কুল অ্যান্ড কলেজের ১০ম শ্রেণির ছাত্রী নওরীন জাহান এবং ছাত্র আরিব রোশান লাবিব ও মো. জুনায়েদ পারভেজ।
অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা ও আইসিটি) পার্থ প্রতিম শীল, গাংনী উপজেলা নির্বাচন কর্মকর্তা মো. আনোয়ার হোসেন, সন্ধানী স্কুল অ্যান্ড কলেজের অধ্যক্ষ হাবিবুর রহমান, শিক্ষক সাজ্জাদ আলী সবুজ, আবু বক্কর সিদ্দিক এবং সংবর্ধিত শিক্ষার্থী নওরীন জাহান, আরিব রোশান লাবিব ও মো. জুনায়েদ পারভেজ।
অনুষ্ঠানে বক্তারা শিক্ষার্থীদের এই অর্জনের প্রশংসা করেন এবং ভবিষ্যতে আরও বড় সাফল্য অর্জনের জন্য তাদের নিরলসভাবে কাজ করে যাওয়ার আহ্বান জানান।