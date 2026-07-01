জাতীয় স্টার্টআপ ও বিজ্ঞান প্রকল্পে কৃতিত্ব অর্জনকারী শিক্ষার্থীদের সঙ্গে মেহেরপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসির সৌজন্য সাক্ষাৎ

মেহেরপুর নিউজ:
জাতীয় স্টার্টআপ, বিজ্ঞান প্রকল্প ও উদ্ভাবনী ধারণা প্রদর্শনী কর্মসূচিতে দেশের মধ্যে দ্বিতীয় স্থান অর্জনকারী মেহেরপুরের গাংনীর সন্ধানী স্কুল অ্যান্ড কলেজের তিন শিক্ষার্থী মেহেরপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য (ভিসি) প্রফেসর ড. তোজাম্মেল হোসেনের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেছেন।
বুধবার দুপুরে সন্ধানী স্কুল অ্যান্ড কলেজের পরিচালক আবু জাফরের নেতৃত্বে ১০ম শ্রেণির ছাত্রী নওরীন জাহান এবং শিক্ষার্থী আরিব রোশান লাবিব ও মো. জুনায়েদ পারভেজসহ শিক্ষকরা মেহেরপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়ে উপাচার্যের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন।
এ সময় উপাচার্য প্রফেসর ড. তোজাম্মেল হোসেন জাতীয় পর্যায়ে সাফল্য অর্জনের মাধ্যমে মেহেরপুরের সুনাম উজ্জ্বল করায় শিক্ষার্থীদের অভিনন্দন জানান এবং তাদের এ অর্জনকে জেলার জন্য গৌরবের বলে উল্লেখ করেন।
পরে তিনি নওরীন জাহান, আরিব রোশান লাবিব ও মো. জুনায়েদ পারভেজকে ফুলেল শুভেচ্ছা জানিয়ে তাদের ভবিষ্যৎ জীবনের সফলতা কামনা করেন।
সৌজন্য সাক্ষাৎকালে সন্ধানী স্কুল অ্যান্ড কলেজের অধ্যক্ষ হাবিবুর রহমানসহ প্রতিষ্ঠানের অন্যান্য শিক্ষক উপস্থিত ছিলেন।