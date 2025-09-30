জামায়াত নেতা তারেক মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম হত্যা তদন্তে মেহেরপুরে ট্রাইব্যুনালের কর্মকর্তা

মেহেরপুর নিউজঃ
মেহেরপুর জামায়াত ইসলামীর নেতা তারেক মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম হত্যা মামলার তদন্তে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল বাংলাদেশের সহকারী পরিচালক ফাতেহ মোহাম্মদ ইফতেখারুল আলম মেহেরপুরে এসেছেন।
মঙ্গলবার সন্ধ্যা পর্যন্ত তিনি স্থানীয় সাংবাদিক, আইনজীবী, পুলিশ কর্মকর্তা ও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দসহ প্রায় ২০ জনের সঙ্গে কথা বলেন। এ সময় তিনি ঘটনার আগে ও পরের নানা তথ্য সংগ্রহ করেন।
উল্লেখ্য, ২০১৪ সালের ১৯ জানুয়ারি দুপুরে মেহেরপুর ইসলামী ব্যাংকের সামনে থেকে তারেক মোহাম্মদ সাইফুল ইসলামকে তুলে নেওয়া হয়। পরে ওই দিন রাতেই সদর উপজেলার বন্দর এলাকায় ক্রসফায়ারের নামে তাকে হত্যা করা হয়।
পরে আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর এ ঘটনায় তৎকালীন মেহেরপুরের পুলিশ সুপার নাহিদুল ইসলামসহ ১৯ জনকে আসামি করে মামলা দায়ের করা হয়। মামলাটি পরবর্তীতে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল বাংলাদেশে হস্তান্তর করা হয়।