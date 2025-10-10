শুক্রবার, ১০ই অক্টোবর, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, ২৫শে আশ্বিন, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ১৭ই রবিউস সানি, ১৪৪৭ হিজরি
বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত

জিসান স্মৃতি ক্লাবের খেলোয়াড়দের জার্সি উপহার দিল মেহেরপুর জেলা এনসিপি

কর্তৃক Meherpur News
অক্টোবর ১০, ২০২৫ ৫:১৫ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজঃ

মেহেরপুর জেলা এনসিপির উদ্যোগে জিসান স্মৃতি ক্লাবের খেলোয়াড়দের মাঝে জার্সি বিতরণ করা হয়েছে।
তরুণ ফুটবলারদের অনুপ্রেরণা জোগানো, মাদক ও অনলাইন জুয়ামুক্ত মেহেরপুর গড়ে তোলা এবং স্থানীয় ক্রীড়া অঙ্গনে নতুন উদ্দীপনা সৃষ্টির লক্ষ্যে এই জার্সি উপহার দেওয়া হয়।

এনসিপি বিশ্বাস করে, ক্রীড়া শুধুমাত্র বিনোদনের মাধ্যম নয়, এটি তরুণ প্রজন্মকে সঠিক পথে পরিচালিত করার একটি শক্তিশালী উপায়। ভবিষ্যতেও মেহেরপুরের ক্রীড়াঙ্গনের উন্নয়নে এনসিপি পাশে থাকবে এবং প্রতিভাবান খেলোয়াড়দের সহযোগিতা করে যাবে।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে খেলোয়াড়দের হাতে জার্সি তুলে দেন তামিম হোসেন।



