জুগিন্দা গ্রামের বিএনপি নেতা শরিফের ইন্তেকাল

মেহেরপুর নিউজ :
মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার ধানখোলা ইউনিয়নের জুগিন্দা গ্রামের প্রবীণ বিএনপি নেতা শরিফ উদ্দীন ইন্তেকাল করেছেন (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)।
রবিবার সকালে গাংনী উপজেলা পরিষদ চত্বরে তিনি স্ট্রোক করে অসুস্থ হয়ে পড়েন। তাৎক্ষণিকভাবে তাকে কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় সন্ধ্যায় তিনি মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৭৫ বছর।
শরিফ উদ্দীন ধানখোলা ইউনিয়নের ২ নম্বর ওয়ার্ড বিএনপির সিনিয়র সহ-সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করে আসছিলেন। দীর্ঘদিন ধরে তিনি দলের বিভিন্ন সাংগঠনিক কার্যক্রমে সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলেন। এলাকায় তিনি একজন সুপরিচিত রাজনৈতিক ব্যক্তি ছিলেন।
মৃত্যুকালে তিনি পাঁচ ছেলে, চার মেয়েসহ অসংখ্য আত্মীয়-স্বজন ও গুণগ্রাহী রেখে গেছেন।
শরিফ উদ্দীনের পারিবারিক সূত্রে জানা গেছে, আজ সোমবার সকাল ৯টার সময় তার নিজ গ্রাম জুগিন্দা গোরস্থান ময়দানে জানাজা নামাজ শেষে তাকে দাফন করা হবে।
এদিকে শরিফ উদ্দীনের মৃত্যুতে বিএনপির নেতাকর্মীসহ বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ গভীর শোক প্রকাশ করেছেন এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জানিয়েছেন।