জুলাই গণঅভ্যুত্থান দিবসে মেহেরপুরে শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা

মেহেরপুর নিউজ:
জুলাই গণঅভ্যুত্থান দিবস-২০২৬ উপলক্ষে মেহেরপুরে জুলাই শহীদদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়েছে। বুধবার সকালে মেহেরপুর কলেজ মোড়ে নির্মিত জুলাই শহীদ স্মৃতিস্তম্ভে পুষ্পমাল্য অর্পণের মাধ্যমে শহীদদের স্মরণ করা হয়।
জেলা প্রশাসক শিল্পী রানী রায় ও জেলা পরিষদের প্রশাসক জাবেদ মাসুদ মিল্টন জেলা প্রশাসনের পক্ষে সর্বপ্রথম শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। এরপর পুলিশ সুপার উজ্জ্বল কুমার রায় জেলা পুলিশের পক্ষে পুষ্পমাল্য অর্পণ করেন।
পর্যায়ক্রমে জেলা পরিষদের পক্ষে জেলা পরিষদের প্রশাসক ও জেলা বিএনপি সভাপতি জাবেদ মাসুদ মিলটন, মেহেরপুর জেলা মুক্তিযোদ্ধা সংসদের পক্ষে জেলা মুক্তিযোদ্ধা সংসদের আহ্বায়ক বীর মুক্তিযোদ্ধা শামসুল আলম সোনা, সরকারি কলেজের পক্ষে সরকারি কলেজের সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর ড. নজরুল কবির মেহেরপুর পৌরসভার পক্ষে পৌর প্রশাসক ও অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক তরিকুল ইসলাম,জেলা স্বাস্থ্য বিভাগের পক্ষে সিভিল সার্জন ডা.এটিএম আবু সাঈদ, গণপূর্ত বিভাগের পক্ষে গণপূর্ত বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলী রকিবুল ইসলাম,জেলা আনসারও ভিডিপি’র পক্ষে জেলা কমান্ড্যান্ট আল- আমিন, সদর উপজেলা প্রশাসনের পক্ষে উপজেলা নির্বাহী অফিসার বাবলু সূত্রধর, সদর উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা.আনজুমান আরা,মেহেরপুর জেলা বিএনপির পক্ষে জেলা বিএনপি সভাপতি জাভেদ মাসুদ মিল্টন, সাধারন সম্পাদক এডভোকেট কামরুল হাসান, জেলা জামায়াতে ইসলামির পক্ষে জেলা সেক্রেটার ইকবাল হোসেন, জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের পক্ষে উপ পরিচালক সঞ্জীব মৃধা,প্রাণিসম্পদ বিভাগের পক্ষে প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা তোফাজ্জল হোসেন, জেলা খাদ্য অফিসের পক্ষে সদর উপজেলা খাদ্য অফিসার এরশাদ আলী, সড়ক বিভাগের পক্ষে নির্বাহী প্রকৌশলী মিজানুর রহমান,জেলা পরিবার পরিকল্পনা বিভাগের পক্ষ থেকে ডা. রফিকুল আলম, যুব উন্নয়নের পক্ষে জেলা যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের প্রশিক্ষক আমিনুল ইসলাম, জেলা শিক্ষা অফিসের পক্ষে ভারপ্রাপ্ত শিক্ষা অফিসার আব্দুর রাহিম, মৎস্য অধিদপ্তরের পক্ষে জেলা মৎস্য কর্মকর্তা রবিউল ইসলাম,জেলা ক্রীড়া সংস্থার পক্ষে সদস্য সচিব রকিবুল হাসান রিপনসহ জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর,র্যাব, পল্লী বিদ্যুৎ সমিত, পানি উন্নয়ন বোর্ড, এন সি পি, বিএডিসি’র পক্ষ থেকে পুষ্প মাল্য আর্পন করা হয়। পরে সেখানে জুলাই গণঅভ্যুত্থানে নিহত ব্যক্তিদের মাগফেরাত কামনায় দোয়া করা হয়। এসময় অন্যদের মধ্যে অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট তাজওয়ার আকরাম শাখাপি ইবনে সাজ্জাদ, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) পার্থ প্রতিম শীল, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার আতিকুল হক, সদর থানার অফিসার্স ইনচার্জ হুমায়ুন কবির, সমবায় কর্মকর্তা এনামুল হক,জেলা কৃষি বিপণন কর্মকর্তা তারিকুল ইসলাম, প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা সাইদুর রহমান সহ বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান এবং সংস্থা শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে পুষ্পমাল্য অর্পণ করে।
শ্রদ্ধা নিবেদন শেষে জুলাই গণঅভ্যুত্থানে নিহতদের আত্মার মাগফেরাত কামনায় বিশেষ দোয়া অনুষ্ঠিত হয়।