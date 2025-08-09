শনিবার, ৯ই আগস্ট, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, ২৫শে শ্রাবণ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ১৪ই সফর, ১৪৪৭ হিজরি
মূলপাতা খেলাধুলাফুটবল জুলাই স্মৃতি ফুটবল টুর্নামেন্টে চ্যাম্পিয়ন ধলা একাদশ
ফুটবলবর্তমান পরিপ্রেক্ষিত

জুলাই স্মৃতি ফুটবল টুর্নামেন্টে চ্যাম্পিয়ন ধলা একাদশ

কর্তৃক Meherpur News
আগস্ট ৯, ২০২৫ ৮:১০ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজ:

মেহেরপুরের গাংনী মিনি স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত জুলাই স্মৃতি ফুটবল টুর্নামেন্টে ধলা একাদশ চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। শনিবার বিকেলের ফাইনালে তারা ১-০ গোলে রামদেবপুর একাদশকে পরাজিত করে।

তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ ম্যাচের প্রথমার্ধ গোলশূন্যভাবে শেষ হয়। দ্বিতীয়ার্ধের ১৬ মিনিটে বদলি খেলোয়াড় তানভীর জয়সূচক গোলটি করেন।

এর আগে প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী মনির হায়দার ফাইনাল খেলার উদ্বোধন করেন এবং খেলোয়াড়দের সঙ্গে পরিচিত হন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার মো. আনোয়ার হোসেন, সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট সাদ্দাম হোসেন, মেহেরপুর সদর থানার ওসি শেখ মেজবাহউদ্দিন, গাংনী থানার ওসি বানি ইসরাইল, সাহারবাটি ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান আসাদুজ্জামান বাবলু, অ্যাডভোকেট শাকিল আহমেদসহ এলাকার বিশিষ্ট ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন।


Array

সম্পর্কিত পোস্ট

মেহেরপুরে সড়ক দুর্ঘটনায় ফায়ার সার্ভিসের সদস্য নিলয় আহমেদ...

গাংনী মিনি স্টেডিয়ামে জুলাই স্মৃতি ফুটবল টুর্নামেন্টের পুরস্কার...

মেহেরপুর সদর উপজেলা বিএনপির কাউন্সিলে ফয়েজ মোহাম্মদ সভাপতি...

নিশানের জোড়া গোল নিয়ে মেহেরপুর পল্লী বিদ্যুৎ একাদশের...

মেহেরপুর পৌর বিএনপির কাউন্সিলে আব্দুল লতিফ সভাপতি নির্বাচিত

এসএসসি পরীক্ষায় জেলা শ্রেষ্ঠ হওয়ায় জিনিয়াস ল্যাবরেটরি স্কুলকে...