জেলা কাবাডি চ্যাম্পিয়ন মুজিবনগরের আনন্দবাস মিয়া মনসুর একাডেমী

বাংলাদেশ জাতীয় স্কুল, মাদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষা ক্রীড়া সমিতির উদ্যোগে মেহেরপুর জেলা পর্যায়ে অনুষ্ঠিত ৫২তম স্কুল, মাদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষা গ্রীষ্মকালীন ক্রীড়া প্রতিযোগিতার কাবাডি (বালক) ইভেন্টে মুজিবনগর উপজেলার আনন্দবাস মিয়া মনসুর একাডেমী জেলা চ্যাম্পিয়নের গৌরব অর্জন করেছে।

রবিবার সকালে মেহেরপুর স্টেডিয়াম মাঠে অনুষ্ঠিত তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ ফাইনাল খেলায় আনন্দবাস মিয়া মনসুর একাডেমী ২টি লোনাসহ ২৬-২৫ পয়েন্টে সদর উপজেলার চ্যাম্পিয়ন আমঝুপি মাধ্যমিক বিদ্যালয় দলকে পরাজিত করে চ্যাম্পিয়ন হয়।

এই জয়ের মাধ্যমে আনন্দবাস মিয়া মনসুর একাডেমী খুলনা অঞ্চল পর্যায়ের প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের যোগ্যতা অর্জন করেছে।



