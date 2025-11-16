জেলা জামায়াতে ইসলামির আমির তাজ উদ্দিন খানের গণ সংযোগ

মেহেরপুর নিউজ :
মেহেরপুর জেলা জামায়াতে ইসলামির আমির ও মেহেরপুর–১ আসনের সম্ভাব্য সংসদ সদস্য প্রার্থী মাওলানা তাজ উদ্দিন খান গণসংযোগ করেছেন। রবিবার বিকেল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত তিনি সদর উপজেলার রাজনগর গ্রামজুড়ে ভোটারদের মাঝে গণসংযোগ ও কুশল বিনিময় করেন।
গণসংযোগ চলাকালে তিনি এলাকাবাসীর খোঁজখবর নেন এবং আগামীর নির্বাচনে তার পক্ষে দোয়া ও সমর্থন কামনা করেন।
এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন—জেলা জামায়াতে ইসলামির সেক্রেটারি ইকবাল হুসাইন, নায়েবে আমির মাহবুব–উল আহম, মেহেরপুর শ্রমিক ফেডারেশনের জেলা সভাপতি আব্দুর রউফ মুকুল, মেহেরপুর সদর উপজেলা জামায়াতের আমির সোহেল রানা, জেলা জামায়াতের সেক্রেটারি ও আমঝুপি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান পদপ্রার্থী জাব্বারুল ইসলাম মাস্টার, মেহেরপুর শ্রমিক ফেডারেশনের সদর উপজেলা সভাপতি আবুল হোসেনসহ স্থানীয় নেতাকর্মীরা।
গণসংযোগকে ঘিরে এলাকায় উৎসাহ-উদ্দীপনা লক্ষ্য করা গেছে বলে জানান স্থানীয়রা।