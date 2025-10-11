জেলা পর্যায়ের কাবাডি ফাইনালে আমঝুপি মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়

মেহেরপুর নিউজ:
বাংলাদেশ জাতীয় স্কুল, মাদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষা ক্রীড়া সমিতির উদ্যোগে অনুষ্ঠিত মেহেরপুর জেলা পর্যায়ের ৫২তম স্কুল, মাদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষা গ্রীষ্মকালীন ক্রীড়া প্রতিযোগিতার কাবাডি (বালিকা) খেলায় সদর উপজেলা চ্যাম্পিয়ন আমঝুপি মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয় জেলা পর্যায়ের ফাইনালে উঠেছে।
শনিবার সকালে মেহেরপুর স্টেডিয়াম মাঠে অনুষ্ঠিত খেলায় আমঝুপি মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয় দল ২টি লোনা সহ ২১-১৭ পয়েন্টে মুজিবনগর উপজেলা চ্যাম্পিয়ন গোপালনগর মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়কে পরাজিত করে ফাইনালের টিকিট নিশ্চিত করে।