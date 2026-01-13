মঙ্গলবার, ১৩ই জানুয়ারি, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ, ২৯শে পৌষ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ২৩শে রজব, ১৪৪৭ হিজরি
জেলা পর্যায়ের ছেলেদের ক্রিকেটে চ্যাম্পিয়ন মেহেরপুর সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়

কর্তৃক Meherpur News
জানুয়ারি ১৩, ২০২৬ ৬:৪২ অপরাহ্ণ
মেহেরপুর নিউজ:

মেহেরপুর জেলা জাতীয় স্কুল, মাদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষা ক্রীড়া সমিতির উদ্যোগে অনুষ্ঠিত ৫৪তম শীতকালীন ক্রীড়া প্রতিযোগিতার জেলা পর্যায়ের ছেলেদের ক্রিকেট টুর্নামেন্টে সদর উপজেলা চ্যাম্পিয়ন মেহেরপুর সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয় দল জেলা চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করেছে।

মঙ্গলবার দুপুরে মেহেরপুর স্টেডিয়াম মাঠে অনুষ্ঠিত জেলা পর্যায়ের ফাইনাল খেলায় মেহেরপুর সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয় দল ৯ উইকেটে গাংনী উপজেলা চ্যাম্পিয়ন গাংনী পাইলট মাধ্যমিক বিদ্যালয় দলকে পরাজিত করে শিরোপা জিতে নেয়।

টসে জিতে প্রথমে ব্যাট করতে নেমে গাংনী পাইলট মাধ্যমিক বিদ্যালয় দল ১০ ওভারে ৬ উইকেট হারিয়ে ৬৬ রান সংগ্রহ করে। দলের পক্ষে ওয়াজেদ সর্বোচ্চ ১৮ রান করেন। মেহেরপুর সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়ের পক্ষে সাইফি দুটি উইকেট শিকার করেন।

জবাবে ব্যাট করতে নেমে মেহেরপুর সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয় দল ৫.১ ওভারে মাত্র ১ উইকেট হারিয়ে জয়ের লক্ষ্যে পৌঁছে যায়। দলের পক্ষে রাজ সর্বোচ্চ ২৬ রান করেন।




