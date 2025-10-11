শনিবার, ১১ই অক্টোবর, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, ২৬শে আশ্বিন, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ১৮ই রবিউস সানি, ১৪৪৭ হিজরি
জেলা পর্যায়ের হ্যান্ডবল ফাইনালে মহাজনপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়

অক্টোবর ১১, ২০২৫ ৭:০৯ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজ:

বাংলাদেশ জাতীয় স্কুল, মাদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষা ক্রীড়া সমিতির উদ্যোগে অনুষ্ঠিত মেহেরপুর জেলা পর্যায়ের ৫২তম স্কুল, মাদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষা গ্রীষ্মকালীন ক্রীড়া প্রতিযোগিতার হ্যান্ডবল (বালিকা) খেলায় মুজিবনগর উপজেলা চ্যাম্পিয়ন মহাজনপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয় জেলা পর্যায়ের ফাইনালে উঠেছে।

শনিবার দুপুরে মেহেরপুর স্টেডিয়াম মাঠে অনুষ্ঠিত খেলায় মহাজনপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয় দল ১–০ গোলে গাংনী উপজেলা চ্যাম্পিয়ন জোড়পুকুরিয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়কে পরাজিত করে। দলের হয়ে একমাত্র ও জয়সূচক গোলটি করেন মরিয়ম।



