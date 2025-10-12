রবিবার, ১২ই অক্টোবর, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, ২৭শে আশ্বিন, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ১৯শে রবিউস সানি, ১৪৪৭ হিজরি
জেলা পর্যায়ে চ্যাম্পিয়ন গোপালনগর মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়

অক্টোবর ১২, ২০২৫ ৮:১২ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজঃ

বাংলাদেশ জাতীয় স্কুল, মাদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষা ক্রীড়া সমিতির উদ্যোগে মেহেরপুর জেলা পর্যায়ে অনুষ্ঠিত ৫২তম স্কুল, মাদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষা গ্রীষ্মকালীন ক্রীড়া প্রতিযোগিতার ফুটবল (বালিকা) ইভেন্টে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে মুজিবনগর উপজেলার গোপালনগর মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়।

রবিবার বিকেলে মেহেরপুর স্টেডিয়াম মাঠে অনুষ্ঠিত জেলা পর্যায়ের ফাইনাল খেলায় গোপালনগর মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয় ৪-০ গোলের বড় ব্যবধানে মেহেরপুর সদর উপজেলা চ্যাম্পিয়ন মেহেরপুর সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়কে পরাজিত করে।

খেলার প্রথমার্ধের ৭ ও ১১ মিনিটে গোপালনগরের প্রীতি দুটি গোল করে দলকে ২-০ গোলে এগিয়ে নেন। দ্বিতীয়ার্ধের ৮ মিনিটে খুশী এবং ১২ মিনিটে মনিরা গোল করে দলটির জয় নিশ্চিত করেন।

জেলা প্রশাসক ড. মোহাম্মদ আবদুল ছালাম, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক পার্থ প্রতিম শীল, সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার মো. খাইরুল ইসলাম, সহকারী কমিশনার ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট হাবিবুর রহমান, ভারপ্রাপ্ত জেলা শিক্ষা অফিসার আব্দুর রাহিম, জেলা ক্রীড়া অফিসার আরিফ আহমেদ এবং উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার মনিরুল ইসলাম ফাইনাল খেলাটি উপভোগ করেন।

জেলা পর্যায়ে চ্যাম্পিয়ন হওয়ায় গোপালনগর মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয় খুলনা অঞ্চল পর্যায়ে খেলার যোগ্যতা অর্জন করেছে।



