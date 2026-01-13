মঙ্গলবার, ১৩ই জানুয়ারি, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ, ২৯শে পৌষ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ২৩শে রজব, ১৪৪৭ হিজরি
জেলা পর্যায়ে ছেলেদের ভলিবলে চ্যাম্পিয়ন বাগোয়ান মাধ্যমিক বিদ্যালয়

কর্তৃক Meherpur News
জানুয়ারি ১৩, ২০২৬ ৬:৩১ অপরাহ্ণ
মেহেরপুর নিউজ:

মেহেরপুর জেলা জাতীয় স্কুল, মাদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষা ক্রীড়া সমিতির উদ্যোগে অনুষ্ঠিত ৫৪তম শীতকালীন ক্রীড়া প্রতিযোগিতার জেলা পর্যায়ের ছেলেদের ভলিবল টুর্নামেন্টে মুজিবনগর উপজেলা চ্যাম্পিয়ন বাগোয়ান মাধ্যমিক বিদ্যালয় দল চ্যাম্পিয়ন হয়েছে।

মঙ্গলবার দুপুরে মেহেরপুর জেলা শিক্ষা অফিস ভবন মাঠে অনুষ্ঠিত ফাইনাল খেলায় গাংনী উপজেলা চ্যাম্পিয়ন গোপালনগর মাধ্যমিক বিদ্যালয় দলের বিরুদ্ধে বহিরাগত খেলোয়াড় অংশগ্রহণের অভিযোগ ওঠে। অভিযোগ যাচাই শেষে নিয়ম অনুযায়ী প্রতিপক্ষ বাগোয়ান মাধ্যমিক বিদ্যালয় দলকে জেলা পর্যায়ের চ্যাম্পিয়ন ঘোষণা করা হয়।

এদিকে টুর্নামেন্টে আমঝুপি মাধ্যমিক বিদ্যালয় দলকে রানারআপ ঘোষণা করা হয়।




