জেলা পর্যায়ে ব্যাডমিন্টনে চ্যাম্পিয়ন সন্ধানী স্কুল অ্যান্ড কলেজ

মেহেরপুর নিউজ:
মেহেরপুর জেলা জাতীয় স্কুল, মাদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষা ক্রীড়া সমিতির উদ্যোগে অনুষ্ঠিত ৫৪তম শীতকালীন ক্রীড়া প্রতিযোগিতার জেলা পর্যায়ের ব্যাডমিন্টন (বালক) ইভেন্টে একক ও দ্বৈত বিভাগে সন্ধানী স্কুল অ্যান্ড কলেজের খেলোয়াড়রা চ্যাম্পিয়ন হয়েছে।
মঙ্গলবার দুপুরে মেহেরপুর খাদ্য গুদাম অফিস ভবনসংলগ্ন ব্যাডমিন্টন কোর্টে অনুষ্ঠিত বালক এককের ফাইনাল খেলায় গাংনী উপজেলা চ্যাম্পিয়ন সন্ধানী স্কুল অ্যান্ড কলেজের সাব্বির মেহেরপুর সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়ের খেলোয়াড়কে পরাজিত করে জেলা পর্যায়ের চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করেন।
একই মাঠে অনুষ্ঠিত বালক দ্বৈত বিভাগের ফাইনাল খেলায় গাংনী উপজেলা চ্যাম্পিয়ন সন্ধানী স্কুল অ্যান্ড কলেজের জিসান–সাব্বির জুটি সদর উপজেলা চ্যাম্পিয়ন আশরাফপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের নিশান–বাঁধন জুটিকে পরাজিত করে জেলা পর্যায়ে চ্যাম্পিয়ন হয়।