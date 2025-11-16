রবিবার, ১৬ই নভেম্বর, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, ১লা অগ্রহায়ণ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ২৪শে জমাদিউল আউয়াল, ১৪৪৭ হিজরি
বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত

জেলা প্রশাসকের সম্মাননা পেলেন ব্যবসায়ী ও সমাজসেবক খালিদ সাইফুল ইসলাম

নভেম্বর ১৬, ২০২৫ ৮:১১ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজঃ

তৃণমূলে শিক্ষা উন্নয়ন, মানবিক সহায়তা ও বিভিন্ন সামাজিক কর্মকাণ্ডে বিশেষ অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে মেহেরপুরের বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও সমাজসেবক, সাবেক ছাত্রনেতা খালিদ মোঃ সাইফুল ইসলাম জেলা প্রশাসকের সম্মাননা অর্জন করেছেন।

রবিবার সকালে মেহেরপুরের বিদায়ী জেলা প্রশাসক ড. মোহাম্মদ আবদুল ছালাম তার হাতে সম্মাননা সনদপত্র ও নগদ অর্থ তুলে দেন। এ সময় জেলা পরিষদের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা সামিউল হক ও সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মো. খায়রুল ইসলাম উপস্থিত ছিলেন।

বর্তমানে খালিদ মো. সাইফুল ইসলাম গোভীপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয় এবং গোভীপুর দাখিল মাদ্রাসার ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। পাশাপাশি তিনি ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্টস অ্যান্ড বিজনেসমেন ওয়েলফেয়ার ফাউন্ডেশন—মেহেরপুর জেলা শাখার সভাপতি এবং বাংলাদেশ প্রাইভেট হাসপাতাল ও ক্লিনিক অ্যাসোসিয়েশন–এর মেহেরপুর জেলা সেক্রেটারি হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। এছাড়া তিনি প্রায় এক ডজন সামাজিক, শিক্ষা ও মানবিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে জড়িত আছেন।

সমাজের দরিদ্র, নিপীড়িত ও অবহেলিত মানুষের সেবায় তিনি দীর্ঘদিন ধরে কাজ করে চলেছেন। তার উল্লেখযোগ্য কর্মকাণ্ডের মধ্যে রয়েছে—শীতার্তদের মাঝে কম্বল বিতরণ, স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রমে সহায়তা, দরিদ্র শিক্ষার্থীদের শিক্ষা উপকরণ প্রদান, স্বাবলম্বী কর্মসূচির জন্য সেলাই মেশিন বিতরণ, অসুস্থ রোগীদের চিকিৎসা সহায়তা ও ওষুধ কেনার অর্থ প্রদান, রাস্তাঘাট পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা অভিযান, বৃক্ষ সৌন্দর্যবর্ধন কার্যক্রম, হুইলচেয়ার বিতরণ, দরিদ্র রোগীদের ফ্রি চক্ষু অপারেশনের ব্যবস্থা, রক্তদানে উদ্যোগ গ্রহণ, যুব সমাজের মাঝে খেলাধুলার সামগ্রী বিতরণ, মাদকবিরোধী সচেতনতা কার্যক্রম পরিচালনা।

সম্মাননা পেয়ে অনুভূতি প্রকাশ করতে গিয়ে তিনি বলেন, “জেলা প্রশাসক আমাকে যে সম্মান দিয়েছেন, এর জন্য আমি কৃতজ্ঞ। যে নগদ অর্থ আমাকে প্রদান করা হয়েছে—এটি আমি দরিদ্র ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের জন্য ব্যয় করবো।”

 




