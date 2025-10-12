জেলা হ্যান্ডবল চ্যাম্পিয়ন মুজিবনগরের মহাজনপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়

মেহেরপুর নিউজ :
বাংলাদেশ জাতীয় স্কুল, মাদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষা ক্রীড়া সমিতির উদ্যোগে মেহেরপুর জেলা পর্যায়ে অনুষ্ঠিত ৫২তম স্কুল, মাদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষা গ্রীষ্মকালীন ক্রীড়া প্রতিযোগিতার হ্যান্ডবল (বালিকা) ইভেন্টে মুজিবনগর উপজেলার মহাজনপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয় জেলা চ্যাম্পিয়নের গৌরব অর্জন করেছে।
রবিবার সকালে মেহেরপুর স্টেডিয়াম মাঠে অনুষ্ঠিত ফাইনাল খেলায় মহাজনপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয় দল ৩-০ গোলে মেহেরপুর সদর উপজেলা চ্যাম্পিয়ন আমঝুপি মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয় দলকে পরাজিত করে।
বিজয়ী দলের পক্ষে লামিয়া দুটি ও ঝরনা একটি গোল করেন।
এই জয়ের মাধ্যমে মহাজনপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয় খুলনা অঞ্চল পর্যায়ের খেলায় অংশগ্রহণের যোগ্যতা অর্জন করেছে।