শনিবার, ২৫শে এপ্রিল, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ, ১২ই বৈশাখ, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ, ৭ই জিলকদ, ১৪৪৭ হিজরি
বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত

জ্বালানি সরবরাহ পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণে মেহেরপুরে তেল পাম্প পরিদর্শন করলেন এমপি তাজউদ্দিন খান

কর্তৃক Meherpur News
এপ্রিল ২৫, ২০২৬ ১২:২৪ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজ:
মেহেরপুর-১ আসনের সংসদ সদস্য ও ছায়া মন্ত্রিসভায় বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী তাজউদ্দিন খান জ্বালানি সরবরাহ পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ এবং কৃত্রিম সংকট রোধে তেল পাম্প পরিদর্শন করেছেন।

শনিবার সকালে তিনি মেহেরপুর শহরের বিভিন্ন তেল পাম্প পরিদর্শন করেন। এ সময় তিনি পাম্প মালিক ও ক্রেতাদের সঙ্গে কথা বলেন এবং সার্বিক জ্বালানি সরবরাহ পরিস্থিতি সম্পর্কে খোঁজখবর নেন।

পরিদর্শনকালে তাজউদ্দিন খান জ্বালানি সরবরাহ স্বাভাবিক রাখতে সংশ্লিষ্টদের প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দেন এবং কোনো ধরনের কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি না করতে সতর্ক করেন।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটার ইকবাল হোসেন, সদর উপজেলা জামায়াতে ইসলামীর সোহেল রানা, সেক্রেটারি যাবারুল ইসলাম, জেলা রাজনৈতিক সেক্রেটারি রুহুল আমিন, সাবেক ছাত্রনেতা খালেদ সাইফুল ইসলামসহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।




