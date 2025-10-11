শনিবার, ১১ই অক্টোবর, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, ২৬শে আশ্বিন, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ১৮ই রবিউস সানি, ১৪৪৭ হিজরি
ঝাউবাড়িয়ায় ফুটবল টুর্নামেন্টে কোয়ার্টার ফাইনালে খড়িসা দেবালয়

অক্টোবর ১১, ২০২৫ ৮:৫০ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজঃ

মেহেরপুর সদর উপজেলার ঝাউবাড়িয়া সত্যসন্ধ ক্লাবের উদ্যোগে ক্লাব মাঠে চলমান ফুটবল টুর্নামেন্টে যশোরের খড়িসা দেবালয় শেষ দল হিসেবে কোয়ার্টার ফাইনালে উঠেছে।

শনিবার বিকেলে অনুষ্ঠিত গ্রুপ পর্বের শেষ খেলায় প্রথমে পিছিয়ে পড়েও খড়িসা দেবালয় দারুণ প্রত্যাবর্তন করে ৫-২ গোলের ব্যবধানে দিঘীরপাড়া স্পোর্টিং ক্লাবকে পরাজিত করে কোয়ার্টার ফাইনালের টিকিট নিশ্চিত করে।

ম্যাচের ১০ মিনিটে দিঘীরপাড়ার হানিফ গোল করে দলকে এগিয়ে নেন। তবে ৫ মিনিট পর খড়িসা দেবালয়ের রাব্বি গোল করে সমতা ফেরান। প্রথম অর্ধের ২৭ ও ২৯ মিনিটে যথাক্রমে রাব্বি ও শিবরায় গোল করে দলকে ৩-১ ব্যবধানে এগিয়ে নিয়ে বিরতিতে যায় খড়িসা দেবালয়।

দ্বিতীয়ার্ধে রিয়াজ ও শামিম আরও একটি করে গোল যোগ করেন। খেলা শেষ হওয়ার এক মিনিট আগে হানিফ নিজের দ্বিতীয় ও দলের দ্বিতীয় গোলটি করেন।

বিজয়ী দলের রিয়াজ ম্যাচসেরা (ম্যান অব দ্যা ম্যাচ) নির্বাচিত হন, আর দিঘীরপাড়ার হানিফ সেরা খেলোয়াড়ের পুরস্কার পান।

খেলা শেষে পুরস্কার বিতরণ করেন টুর্নামেন্ট কমিটির সভাপতি মতিয়ার রহমান, সাধারণ সম্পাদক আজমাইন হোসেন, সহসভাপতি মামলত হোসেন, সহসম্পাদক **জাকির হোসেন, হায়দার আলী, লালটু, বেলাল।



