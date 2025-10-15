ঝাউবাড়িয়ায় ফুটবল টুর্নামেন্টে শিহালা মিতালী ক্লাব সেমিফাইনালে

মেহেরপুর নিউজ:
মেহেরপুর সদর উপজেলার ঝাউবাড়িয়া সত্য সন্ধ ক্লাবের উদ্যোগে ঝাউবাড়িয়া সত্য সন্ধ ক্লাব মাঠে অনুষ্ঠিত ফুটবল টুর্নামেন্টে শিহালা মিতালী ক্লাব সেমিফাইনালে উঠেছে।
বুধবার বিকালে অনুষ্ঠিত ২য় কোয়ার্টার ফাইনাল খেলায় শিহালা মিতালী ক্লাব টাইব্রেকারে ৮-৭ গোলে বিএম ক্রীড়া পরিষদকে পরাজিত করে। নিয়মিত সময়ে খেলাটি ১-১ গোলে শেষ হয়। প্রথমার্ধের ৩৪ মিনিটে শিহালা মিতালীর রাজু পেনাল্টি কিক থেকে গোল করেন। দ্বিতীয়ার্ধে বিএম ক্রীড়া পরিষদের জুবায়ের পেনাল্টি কিক থেকে সমতা ফেরান। টাইব্রেকারে শিহালার মুনতাসির, জীবন, ইমরান, তিতাস, রাজু, নয়ন ও আশিক গোল করেন, তবে প্রতিপক্ষের গোলরক্ষক ফয়সাল তুষার ও বাদশার কিক আটকান।
খেলায় বিজয়ী দলের ফয়সাল “ম্যান অব দ্যা ম্যাচ” এবং শাওন “সেরা খেলোয়াড়” নির্বাচিত হন। খেলা শেষে টুর্নামেন্ট কমিটির সভাপতি মতিয়ার রহমান, সাধারণ সম্পাদক আজমাইন হোসেন, সহ-সভাপতি মামলত হোসেন, সহ-সম্পাদক জাকির হোসেন, হায়দার আলী, লাল্টু, উজ্জল ও বেলাল উপস্থিত থেকে পুরস্কার বিতরণ করেন।