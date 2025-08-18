ঝাউবাড়িয়ায় মাওলানা তাজউদ্দিন খানের গণসংযোগ

মেহেরপুর নিউজ:
মেহেরপুর জেলা জামায়াতে ইসলামীর আমির ও মেহেরপুর-১ আসনের সংসদ সদস্য প্রার্থী মাওলানা তাজউদ্দিন খান গণসংযোগ করেছেন। সোমবার বিকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত তিনি সদর উপজেলার শ্যামপুর ইউনিয়নের ঝাউবাড়িয়া গ্রামে এ গণসংযোগে অংশ নেন।
গণসংযোগকালে তিনি পথচারীদের সঙ্গে কুশল বিনিময় করেন। এ সময় উপস্থিত ছিলেন জেলা জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারি ইকবাল হুসাইন, জেলা শ্রমিক ফেডারেশনের সভাপতি আব্দুর রফ মুকুল, সদর উপজেলা আমির মাওলানা সোহেল রানা, সদর উপজেলা সেক্রেটারি ও আমঝুপি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান পদপ্রার্থী জাব্বারুল ইসলাম মাস্টার এবং শ্রমিক ফেডারেশনের সেক্রেটারি মহিবুল ইসলাম।
এছাড়া শ্যামপুর ইউনিয়ন জামায়াতে ইসলামীর আমির হাফেজ মফিদুল ইসলাম, সেক্রেটারি মোকলেছুর রহমান মাস্টার, ঝাউবাড়িয়া ১নং ওয়ার্ড সভাপতি জহিরুল ইসলাম ও ২নং ওয়ার্ড সভাপতি আব্দুল্লাহসহ স্থানীয় নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।