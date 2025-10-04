ঝাউবাড়িয়া ফুটবল টুর্নামেন্টে উজলপুর বাগানপাড়া একাদশের জয়

মেহেরপুর নিউজ:
মেহেরপুর সদর উপজেলার ঝাউবাড়িয়া সত্য সন্ধ ক্লাবের উদ্যোগে ঝাউবাড়িয়া সত্য সন্ধ ক্লাব মাঠে অনুষ্ঠিত ফুটবল টুর্নামেন্ট উজলপুর বাগানপাড়া একাদশ জয়লাভ করেছে। শনিবার বিকালে অনুষ্ঠিত তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিপূর্ণ খেলায় উজলপুর বাগানপাড়া একাদশ টাইব্রেকারে (১) ৮-৭ (১) গোলে মদনাডাঙ্গা একাদশকে পরাজিত করে।
নির্ধারিত সময় খেলাটি ১-১ গোলে অমীমাংসিত থাকায় খেলা টাইব্রেকারে গড়ায়। খেলা শুরু হওয়ার ৪৫ সেকেন্ডের মধ্যে রাব্বি গোল করে উজলপুরকে এগিয়ে নেন। প্রথমার্ধে প্রথম মিনিটে গোল খেয়ে স্থানীয় খেলোয়াড়দের সমন্বয়ে গড়া মদনাডাঙ্গা একাদশ কিছুটা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ে। খেলা যত গড়াতে থাকে ততই মদনা ডাঙ্গার আক্রমণের ধার বাড়াতে থাকে। প্রথমার্ধে গোলের একাধিক সুযোগ পেয়েও গোল করতে ব্যর্থ হয়।
অবশেষে দ্বিতীয়ার্ধের ১৮ মিনিটের সময় শাহিন গোল করে খেলা সমতা ফেরান। বাকি সময়ে আর কোন গোল না হওয়ায় খেলা গড়ায় টাইব্রেকারে। ট্রাইব্রেকারে উভয় দল দশটি করে শর্ট নেয়। এতে উজলপুর ৮-৭ গোলে জয় পায়।
টাইব্রেকারে উজলপুর এর পক্ষে প্রদীপ, শামীম, শাহীন, মাহফুজ, কোবরা,মিঠু,জাহিদ এবং শিমুল গোল করেন। মদনাডাঙ্গার পক্ষে সজীব, আকাশ, সুমন, সাইদ, জিহাদ, মেঘদাদ ও জীবন গোল করেন।
খেলায় বিজয়ী দলের রাব্বি ম্যান অব দ্যা ম্যাচ এবং প্রদীপ সেরা খেলোয়াড় নির্বাচিত হন। খেলা শেষে পুরস্কার প্রদান করা হয়। টুর্নামেন্ট কমিটির সভাপতি মতিয়ার রহমান, সাধারণ সম্পাদক আজমাইন হোসেন, টুর্নামেন্ট কমিটির সহ-সভাপতি মামলত হোসেন, শাহাবুদ্দিন আহমেদ, ফেরদৌস, লালটু,টুলটু উপস্থিত থেকে ম্যান অব দ্যা ম্যাচের পুরস্কার তুলে দেন।