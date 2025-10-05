ঝাউবাড়িয়া ফুটবল টুর্নামেন্টে শিহালা মিতালী ক্লাবের জয়

মেহেরপুর নিউজঃ
মেহেরপুর সদর উপজেলার ঝাউবাড়িয়া সত্য সন্ধ ক্লাবের উদ্যোগে ঝাউবাড়িয়া সত্য সন্ধ ক্লাব মাঠে অনুষ্ঠিত ফুটবল টুর্নামেন্ট শিহালা মিতালি ক্লাব জয়লাভ করেছে।
রবিবার বিকালে অনুষ্ঠিত তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিপূর্ণ খেলায় ২-১ গোলে খোকসা একাদশকে পরাজিত করে। খেলার প্রথম অর্ধের ৩ মিনিটের সময় শাওন গোল করে মিতালী ক্লাবকে এগিয়ে নেন। দ্বিতীয়ার্ধের ৯ মিনিটের সময় সোহান গোল করে গোলের ব্যবধান দ্বিগুণে পরিণত করেন। ২৫ মিনিটের সময় ডি বক্সের জটলার মধ্যে খোকসার ইব্রাহিম গোল করে গোলের ব্যবধান কমান।
খেলায় বিজয়ী দলের সোহান ম্যান অব দ্যা ম্যাচ এবং শাওন সেরা খেলোয়াড় নির্বাচিত হন। খেলা শেষে পুরস্কার প্রদান করা হয়।
টুর্নামেন্ট কমিটির সভাপতি মতিয়ার রহমান, সাধারণ সম্পাদক আজমাইন হোসেন, টুর্নামেন্ট কমিটির সহ-সভাপতি মামলত হোসেন, সহ সম্পাদক জাকির হোসেন, শাহাবুদ্দিন আহমেদ, ফেরদৌস, লালটু,টুলটু উপস্থিত থেকে ম্যান অব দ্যা ম্যাচের পুরস্কার তুলে দেন।