সোমবার, ৬ই অক্টোবর, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, ২১শে আশ্বিন, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ১৩ই রবিউস সানি, ১৪৪৭ হিজরি
মূলপাতা খেলাধুলাফুটবল ঝাউবাড়িয়া ফুটবল টুর্নামেন্টে বি এম ক্রীড়া পরিষদের জয়
ফুটবলবর্তমান পরিপ্রেক্ষিত

ঝাউবাড়িয়া ফুটবল টুর্নামেন্টে বি এম ক্রীড়া পরিষদের জয়

কর্তৃক Meherpur News
অক্টোবর ৬, ২০২৫ ৮:০০ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজঃ

মেহেরপুর সদর উপজেলার ঝাউবাড়িয়া সত্য সন্ধ ক্লাবের উদ্যোগে ঝাউবাড়িয়া সত্য সন্ধ ক্লাব মাঠে অনুষ্ঠিত ফুটবল টুর্নামেন্ট বি এম ক্রীড়া পরিষদ জয়লাভ করেছে।

সোমবার বিকালে অনুষ্ঠিত খেলায় বি এম ক্রীড়া পরিষদ প্রথমে গোল খেয়ে পিছিয়ে পড়েও ৩-১ গোলে প্রাগপুর একাদশকে পরাজিত করে।

খেলার প্রথমার্ধের ২৫তম মিনিটে প্রাগপুর একাদশের মানিক গোল করে দলকে ১–০ ব্যবধানে এগিয়ে নেন। তবে প্রথমার্ধের ১৯তম মিনিটেই বি এম ক্রীড়া পরিষদের বাঁধন গোল করে সমতা ফেরান। দ্বিতীয়ার্ধে আরও আক্রমণাত্মক খেলায় নামে বি এম ক্রীড়া পরিষদ। খেলার ৭ মিনিটের সময় রিমন গোল করে দলকে ২–১ ব্যবধানে এগিয়ে নেন। এরপর ২৯তম মিনিটে সিফাত গোল করে দলের জয় নিশ্চিত করেন।

খেলা শেষে বিজয়ী দলের সিফাতকে “ম্যান অব দ্যা ম্যাচ” এবং বাঁধনকে “সেরা খেলোয়াড়” নির্বাচিত করা হয়।

পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন টুর্নামেন্ট কমিটির সভাপতি মতিয়ার রহমান, সাধারণ সম্পাদক আজমাইন হোসেন, সহ-সভাপতি মামলত হোসেন, সহ-সম্পাদক জাকির হোসেন, শাহাবুদ্দিন আহমেদ, হায়দার আলী উজ্জ্বল ও বেলাল। তারা বিজয়ী দলের খেলোয়াড়দের হাতে পুরস্কার তুলে দেন।



Array

সম্পর্কিত পোস্ট

বারাদি ইউনিয়ন বিএনপির স্মরণসভা, দোয়া মাহফিল ও বিক্ষোভ...

মেহেরপুরে মাওলানা তাজ উদ্দিন খানের গণসংযোগ

মেহেরপুরে বিশ্ব শিশু দিবস ও শিশু অধিকার সপ্তাহের...

মেহেরপুরে নারী উদ্যোক্তাদের প্রশিক্ষণভাতা চেক বিতরণ

বিশ্ব বসতি দিবস উপলক্ষে মেহেরপুরে আলোচনা সভা ও...

যতারপুরে মাদার আলী বিশ্বাস স্মৃতি ফুটবল টুর্নামেন্টে চ্যাম্পিয়ন...