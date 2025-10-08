ঝাউবাড়িয়া ফুটবল টুর্নামেন্টে চাঁদবিল শেরে বাংলা ক্লাবের দাপুটে জয়

মেহেরপুর নিউজ:
মেহেরপুর সদর উপজেলার ঝাউবাড়িয়া সত্য সন্ধ ক্লাবের উদ্যোগে ঝাউবাড়িয়া সত্য সন্ধ ক্লাব মাঠে অনুষ্ঠিত ফুটবল টুর্নামেন্ট চাঁদবিল শেরে বাংলা ক্লাব জয়লাভ করেছে।
বুধবার বিকালে অনুষ্ঠিত খেলায় সজিবের হ্যাটট্রি সুবাদে চাঁদবিল শেরে বাংলা ক্লাব ৫-১ গোলের বড় ব্যবধানে ইচাখালি অল ষ্টার ক্লাবকে পরাজিত করে।
খেলার প্রথম অর্ধের ১২ মিনিটের সময় সজিব গোল করে চাঁদবিল শেরে বাংলা ক্লাব এগিয়ে নেন। ২৮ মিনিট করিম গোল করে গোলের ব্যবধান দ্বিগুণে পরিণত করেন।
দ্বিতীয়ার্ধের ২০ এবং ২৬ দলের পক্ষে ৩ য় ও চতুর্থ গোল করার পাশাপাশি সজিব নিজের হ্যাটট্রিক পূরণ করেন। বদলি খেলোয়াড় ওয়াসিম খেলা শেষ হওয়ার ৪ মিনিট পূর্বে দলের পক্ষে পঞ্চম গোলটি করেন । খেলা শেষ হওয়ার ২ মিনিট পূর্বে ইচাখালি অল ষ্টার ক্লাবের মিঠু শান্তনা সূচক গোলটি করেন।
খেলা শেষে পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে চাঁদবিল শেরে বাংলা ক্লাবের সজিবকে ম্যান অব দ্য ম্যাচ এবং করিমকে সেরা খেলোয়াড় নির্বাচিত করা হয়।
টুর্নামেন্ট কমিটির সভাপতি মতিয়ার রহমান, সাধারণ সম্পাদক আজমাইন হোসেন, টুর্নামেন্ট কমিটির সহ-সভাপতি মামলত হোসেন, সহ সম্পাদক জাকির হোসেন, শাহাবুদ্দিন আহমেদ, হায়দার আলী, বেলাল উপস্থিত থেকে ম্যান অব দ্যা ম্যাচের পুরস্কার তুলে দেন।