ঝাউবাড়িয়া সত্য সন্ধ্যা ক্লাব টুর্নামেন্টে চ্যাম্পিয়ন শেহালা মিতালী ক্লাব

মেহেরপুর নিউজ:
মেহেরপুর সদর উপজেলার ঝাউবাড়িয়া সত্য সন্ধ ক্লাবের উদ্যোগ ঝাউবাড়িয়া সত্য সন্ধ ক্লাব মাঠে অনুষ্ঠিত ফুটবল টুর্নামেন্টে শেহালা মিতালী ক্লাব চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করেছে।
শুক্রবার বিকালে অনুষ্ঠিত ফাইনাল খেলায় মিতালী ক্লাব ২-০ গোলে লুংসিং কোম্পানিকে পরাজিত করে। খেলায় প্রথম অর্ধের ২৫ মিনিটে গাজী গোল করে মিতালী ক্লাবকে এগিয়ে নেন। দ্বিতীয়ার্ধের ৫ মিনিটের মাথায় সোহান গোল করে গোলের ব্যবধান দ্বিগুণে পরিণত করেন । বামপ্রান্তে ডি বক্সের প্রায় ৩ মিটার দূর থেকে সোহানের কোনাকুনি শর্ট গোলরক্ষককে পরাস্ত করে। দর্শনীয় এই গোলটি মূলত জয় নিশ্চিত করে দেয়।
খেলায় ৩৩ মিনিটের সময় লুং সিং কোম্পানি পেনাল্টি পেয়েও গোলের ব্যবধান কমাতে ব্যর্থ হন। দলের ডিফেন্ডার শাওন একক প্রচেষ্টায় বল নিয়ে প্রতিপক্ষের ডি বক্সে প্রবেশ করার পর তাকে অবৈধভাবে ফাউল করে। রেফারি লিটা হাসান সঙ্গে সঙ্গে পেনাল্টি নির্দেশ দেন। মাশরাফির স্পট কিক গোলবারের বাইরে দিয়ে চলে গেলে গোলের ব্যবধান কমাবার শেষ আশা ফিকে হয়ে যায়। এর আগে প্রথমার্ধের ১৭ মিনিটের সময় লুং সিং কোম্পানির রজিরের কিক গোলবারের বাইরে চলে যাই।
২৮ মিনিটে বাবু এবং ৩৪ মিনিটে আরো এক বাবুর শর্ট অল্পের জন্য লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়। খেলায় বিজয়ী দলের গাজী ম্যান অব দ্যা ম্যাচ, সোহান ম্যান অব দ্যা টুর্নামেন্ট এবং ফয়সাল সেরা গোলরক্ষকের পুরস্কার পান।
খেলা শেষে বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হয়। টুর্নামেন্ট কমিটির আহবায়ক মতিউর রহমান, সদস্য সচিব আজমাইন হোসেন, বৈকন্ঠপুর আইসি ক্যাম্পের ইনচার্জ আজিজুল ইসলাম উপস্থিত থেকে চ্যাম্পিয়ন দলকে নগদ এক লক্ষ ৮০ হাজার টাকা ও ট্রফি। এবং রানার আপ দলকে নগদ এক লক্ষ টাকা ও ট্রফি তুলে দেন। পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে অন্যদের মধ্যে সত্য সন্ধ ক্লাবের সাবেক সভাপতি নাজিম উদ্দিন, উপদেষ্টা ফেরদৌস, শাহাবুদ্দিন, জাকির হোসেন, কামরুজ্জামান, হায়দার আলী, সিদ্দিক হোসেন, উজ্জ্বল হোসেন, সজীব, বেলাল প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।