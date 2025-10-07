মঙ্গলবার, ৭ই অক্টোবর, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, ২২শে আশ্বিন, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ১৪ই রবিউস সানি, ১৪৪৭ হিজরি
ঝাউবাড়িয়া সত্য সন্ধ ক্লাব ফুটবল টুর্নামেন্টে ধলা একাদশের জয়

অক্টোবর ৭, ২০২৫ ৮:২৯ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজঃ

মেহেরপুর সদর উপজেলার ঝাউবাড়িয়া সত্য সন্ধ ক্লাবের উদ্যোগে আয়োজিত ফুটবল টুর্নামেন্টে ধলা একাদশ জয়লাভ করেছে। মঙ্গলবার বিকেলে ঝাউবাড়িয়া সত্য সন্ধ ক্লাব মাঠে অনুষ্ঠিত খেলায় ধলা একাদশ গোপালপুর ভাই ভাই একাদশকে ৫–০ গোলের বড় ব্যবধানে পরাজিত করে জয়লাভ করে।

খেলার শুরু থেকেই ধলা একাদশ আধিপত্য বিস্তার করে। প্রথমার্ধের ১১ মিনিটে রমে প্রথম গোল করে দলকে এগিয়ে নেন। চার মিনিট পর হৃদয় গোল করে ব্যবধান দ্বিগুণ করেন। দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতেই আসিফ দলের হয়ে তৃতীয় গোল করেন। এরপর দ্বিতীয়ার্ধের ১৩ ও ১৭ মিনিটে আরও দুটি গোল করে আসিফ সম্পূর্ণ করেন নিজের হ্যাটট্রিক এবং দলের পঞ্চম গোলটি।

খেলায় বিজয়ী দলের আসিফ ম্যান অব দ্য ম্যাচ এবং রমে সেরা খেলোয়াড় নির্বাচিত হন।

খেলা শেষে পুরস্কার বিতরণ করা হয়। টুর্নামেন্ট কমিটির সভাপতি মতিয়ার রহমান, সাধারণ সম্পাদক আজমাইন হোসেন, সহ-সভাপতি মামলত হোসেন, সহ-সম্পাদক জাকির হোসেন, শাহাবুদ্দিন আহমেদ, হায়দার আলী উজ্জ্বল ও বেলাল উপস্থিত থেকে বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন।



