শনিবার, ১৮ই অক্টোবর, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, ২রা কার্তিক, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ২৫শে রবিউস সানি, ১৪৪৭ হিজরি
ঝাউবাড়িয়া সত্য সন্ধ ক্লাব ফুটবল টুর্নামেন্টে ধলা একাদশ সেমিফাইনালে

অক্টোবর ১৮, ২০২৫ ৭:২২ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজ:
মেহেরপুর সদর উপজেলার ঝাউবাড়িয়া সত্য সন্ধ ক্লাবের উদ্যোগে আয়োজিত ফুটবল টুর্নামেন্টে ধলা একাদশ শেষ দল হিসেবে সেমিফাইনালে উঠেছে। শনিবার বিকেলে ঝাউবাড়িয়া সত্য সন্ধ ক্লাব মাঠে অনুষ্ঠিত শেষ কোয়ার্টার ফাইনাল খেলায় ধলা একাদশ ১–০ গোলে চাঁদবিল শেরে বাংলা ক্লাবকে পরাজিত করে।

ম্যাচের প্রথমার্ধের ২৮তম মিনিটে বাবুর করা একমাত্র গোলে ধলা একাদশের জয় নিশ্চিত হয়। খেলায় ধলা একাদশের বাবু ‘ম্যান অব দ্য ম্যাচ’ এবং মিরাজ সেরা খেলোয়াড় নির্বাচিত হন।

খেলা শেষে টুর্নামেন্ট কমিটির সভাপতি মতিয়ার রহমান, সাধারণ সম্পাদক আজমাইন হোসেন, সহ-সভাপতি মামলত হোসেন, সহ-সম্পাদক জাকির হোসেন, হায়দার আলী, লাল্টু, শাহাবুদ্দিন ও বেলাল বিজয়ীর হাতে ম্যান অব দ্য ম্যাচের পুরস্কার তুলে দেন।



