বৃহস্পতিবার, ৮ই জানুয়ারি, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ, ২৪শে পৌষ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ১৮ই রজব, ১৪৪৭ হিজরি
মূলপাতা বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত টগর হত্যাকাণ্ডে সদর থানায় মামলা দায়ের
বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত

টগর হত্যাকাণ্ডে সদর থানায় মামলা দায়ের

কর্তৃক Meherpur News
জানুয়ারি ৮, ২০২৬ ১:১৯ অপরাহ্ণ
Rojob-tutorial

মেহেরপুর নিউজ:

মেহেরপুরে টগর হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় হত্যা মামলা দায়ের করা হয়েছে। নিহত টগরের স্বামী সেন্টু বাদী হয়ে মেহেরপুর সদর থানায় মামলাটি দায়ের করেন। মামলায় অজ্ঞাতনামা ব্যক্তিদের আসামি করা হয়েছে।

মঙ্গলবার সন্ধ্যার দিকে মেহেরপুর শহরের ক্যাশবপাড়া এলাকার একটি বেড়া থেকে টগরের মরদেহ উদ্ধার করে পুলিশ। নিহত টগর মেহেরপুর সদর উপজেলার উজলপুর গ্রামের বাসিন্দা সেন্টুর স্ত্রী।

স্থানীয়দের সূত্রে জানা যায়, সন্ধ্যার দিকে ওই এলাকায় দুর্গন্ধ ছড়ালে তারা মরদেহটি দেখতে পেয়ে পুলিশকে খবর দেন। পরে মেহেরপুর সদর থানা পুলিশের একটি দল ঘটনাস্থলে পৌঁছে মরদেহটি উদ্ধার করে।

পুলিশ জানায়, মরদেহটি গোলাপি রঙের সালোয়ার-কামিজ পরিহিত অবস্থায় ছিল এবং মাথার অংশ একটি বস্তার ভেতরে ভরা ছিল।

নিহতের পারিবারিক সূত্র জানায়, গত ৩০ ডিসেম্বর টগর বাড়ি থেকে বের হওয়ার পর থেকে তার আর কোনো খোঁজ পাওয়া যাচ্ছিল না।

এ ঘটনায় পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে এবং দোষীদের শনাক্ত ও গ্রেপ্তারে চেষ্টা চালানো হচ্ছে।




Array

সম্পর্কিত পোস্ট

মেহেরপুরে জেলা ভূমি-বরাদ্দ কমিটির সভা অনুষ্ঠিত

সদর উপজেলা পর্যায়ে হকি ও বাস্কেটবলে চ্যাম্পিয়ন আমঝুপি...

মেহেরপুর সদর উপজেলায় জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহ প্রতিযোগিতার উদ্বোধন

মেহেরপুরে সেনাবাহিনীর অভিযানে আগ্নেয়াস্ত্রসহ একজন আটক

মেহেরপুর মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্রে নরমাল ডেলিভারিতে...

আমঝুপিতে হাসিমুখ সংগঠনের উদ্যোগে অসহায়দের মাঝে কম্বল বিতরণ