টগর হত্যাকাণ্ডে সদর থানায় মামলা দায়ের

মেহেরপুর নিউজ:
মেহেরপুরে টগর হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় হত্যা মামলা দায়ের করা হয়েছে। নিহত টগরের স্বামী সেন্টু বাদী হয়ে মেহেরপুর সদর থানায় মামলাটি দায়ের করেন। মামলায় অজ্ঞাতনামা ব্যক্তিদের আসামি করা হয়েছে।
মঙ্গলবার সন্ধ্যার দিকে মেহেরপুর শহরের ক্যাশবপাড়া এলাকার একটি বেড়া থেকে টগরের মরদেহ উদ্ধার করে পুলিশ। নিহত টগর মেহেরপুর সদর উপজেলার উজলপুর গ্রামের বাসিন্দা সেন্টুর স্ত্রী।
স্থানীয়দের সূত্রে জানা যায়, সন্ধ্যার দিকে ওই এলাকায় দুর্গন্ধ ছড়ালে তারা মরদেহটি দেখতে পেয়ে পুলিশকে খবর দেন। পরে মেহেরপুর সদর থানা পুলিশের একটি দল ঘটনাস্থলে পৌঁছে মরদেহটি উদ্ধার করে।
পুলিশ জানায়, মরদেহটি গোলাপি রঙের সালোয়ার-কামিজ পরিহিত অবস্থায় ছিল এবং মাথার অংশ একটি বস্তার ভেতরে ভরা ছিল।
নিহতের পারিবারিক সূত্র জানায়, গত ৩০ ডিসেম্বর টগর বাড়ি থেকে বের হওয়ার পর থেকে তার আর কোনো খোঁজ পাওয়া যাচ্ছিল না।
এ ঘটনায় পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে এবং দোষীদের শনাক্ত ও গ্রেপ্তারে চেষ্টা চালানো হচ্ছে।