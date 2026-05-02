শনিবার, ২রা মে, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ, ১৯শে বৈশাখ, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ, ১৪ই জিলকদ, ১৪৪৭ হিজরি
টাইব্রেকারে জয়, জেলা ফাইনালে মেহেরপুর পৌর একাদশ

মে ২, ২০২৬ ৮:২২ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর জেলা প্রশাসন ও জেলা ক্রীড়া অফিসের উদ্যোগে আয়োজিত ‘নতুন কুড়ি স্পোর্টস-২০২৬’ ফুটবল (বালক) প্রতিযোগিতায় জেলা পর্যায়ের ফাইনালে উঠেছে মেহেরপুর পৌর একাদশ।

শনিবার বিকেলে মেহেরপুর স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ ম্যাচে পৌর একাদশ টাইব্রেকারে ৩-২ (১-১) গোলে সদর উপজেলা একাদশকে পরাজিত করে ফাইনাল নিশ্চিত করে। নির্ধারিত সময়ের খেলা ১-১ গোলে অমীমাংসিত থাকায় শেষ পর্যন্ত ম্যাচের নিষ্পত্তি হয় টাইব্রেকারে।

খেলার প্রথমার্ধের ১৩ মিনিটে সদর উপজেলা একাদশ পেনাল্টি পেলেও সিয়ামের দুর্বল শট দারুণ দক্ষতায় রুখে দেন পৌর একাদশের গোলরক্ষক রাহুল। তবে এর মাত্র তিন মিনিট পরই মাঝমাঠ থেকে নেওয়া সিয়ামের দারুণ কোনাকুনি শটে এগিয়ে যায় সদর উপজেলা একাদশ।

ম্যাচের শেষ মুহূর্তে নাটকীয়তা যোগ হয়। নির্ধারিত সময় শেষ হওয়ার মাত্র এক মিনিট আগে পৌর একাদশের আদনান গোল করে দলকে সমতায় ফেরান।

এরপর টাইব্রেকারে পৌর একাদশের হয়ে সাজিদ, পাপ্পু ইসলাম ও রুহানি সফলভাবে গোল করেন। অন্যদিকে সদর উপজেলা একাদশের পক্ষে সিয়াম ও আমির হামজা একটি করে গোল করলেও তা জয়ের জন্য যথেষ্ট হয়নি।

এ জয়ের মাধ্যমে মেহেরপুর পৌর একাদশ জেলা পর্যায়ের ফাইনালে জায়গা করে নেয়।




সম্পর্কিত পোস্ট

মেহেরপুরে গণভোটের রায় বাস্তবায়নের দাবিতে ১১ দলীয় জোটের...

মেহেরপুরে বর্ণাঢ্য আয়োজনে ‘নতুন কুঁড়ি স্পোর্টস-২০২৬’ উদ্বোধন

মেহেরপুরে মুজিবনগর থানার ওসিকে বিদায় সংবর্ধনা

মেহেরপুরে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে মে দিবসের আলোচনা সভা

মেহেরপুরে শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের বর্ণাঢ্য মে দিবস র‍্যালি

মেহেরপুরে জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেফটি দিবস পালিত