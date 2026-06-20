টাইব্রেকারে জিতে কোয়ার্টার ফাইনালে কার্পাসডাঙ্গা গোল্ড স্টার

মেহেরপুর নিউজ:
মেহেরপুর সদর উপজেলার চাঁদবিল শেরে বাংলা ক্লাবের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত চাঁদবিল শেরে বাংলা ক্লাব কাপ ফুটবল টুর্নামেন্টে শেষ দল হিসেবে কোয়ার্টার ফাইনালে খেলার যোগ্যতা অর্জন করেছে কার্পাসডাঙ্গা গোল্ড স্টার।
শনিবার বিকেলে চাঁদবিল মাঠে অনুষ্ঠিত প্রথম রাউন্ডের শেষ ম্যাচে কার্পাসডাঙ্গা গোল্ড স্টার টাইব্রেকারে ৪-২ গোলে আমঝুপি একাদশকে পরাজিত করে। নির্ধারিত সময়ের খেলা গোলশূন্য ড্র হওয়ায় ম্যাচের ফল নির্ধারণে টাইব্রেকারের আশ্রয় নিতে হয়।
টাইব্রেকারে কার্পাসডাঙ্গা গোল্ড স্টারের পক্ষে তামিম, বিপ্লব, সাঈদ ও ইব্রাহিম গোল করেন। অন্যদিকে আমঝুপি একাদশের পক্ষে জাব্বার ও সাব্বির গোল করতে সক্ষম হন।
ম্যাচে দুর্দান্ত নৈপুণ্য প্রদর্শনের জন্য কার্পাসডাঙ্গা গোল্ড স্টারের গোলরক্ষক ফয়সল ম্যান অব দ্য ম্যাচ নির্বাচিত হন।
খেলা শেষে সজীব স্পোর্টসের পক্ষ থেকে ম্যান অব দ্য ম্যাচের পুরস্কার প্রদান করা হয়। চাঁদবিল শেরে বাংলা ক্লাবের সভাপতি মাজেদ আলী বিজয়ী খেলোয়াড়ের হাতে পুরস্কার তুলে দেন।
এ সময় উপস্থিত ছিলেন সিএমসি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক খালিদ ওমর রুমি, টুর্নামেন্ট কমিটির সদস্য সচিব আব্দুল মতিন এবং জেলা ফুটবল কোচ আব্দুল মালেক।