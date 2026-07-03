টাইব্রেকারে বাবুপুরকে হারিয়ে চাঁদবিল শেরে বাংলা ক্লাব কাপের ফাইনালে বল্লভপুর একাদশ

মেহেরপুর নিউজঃ
মেহেরপুর সদর উপজেলার চাঁদবিল শেরে বাংলা ক্লাবের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত চাঁদবিল শেরে বাংলা ক্লাব কাপ ফুটবল টুর্নামেন্টের প্রথম ফাইনালিস্ট হিসেবে জায়গা করে নিয়েছে বল্লভপুর ফুটবল একাদশ।
শুক্রবার বিকেলে চাঁদবিল মাঠে অনুষ্ঠিত প্রথম সেমিফাইনালে টাইব্রেকারে বাবুপুর একাদশকে (০) ৭- (০) ৬ গোলে পরাজিত করে ফাইনালের টিকিট নিশ্চিত করে দলটি।
নির্ধারিত সময়ে উভয় দলের আক্রমণ-পাল্টা আক্রমণ সত্ত্বেও কোনো দলই গোলের দেখা না পাওয়ায় ম্যাচটি গোলশূন্য অবস্থায় শেষ হয়। পরে টাইব্রেকারে বল্লভপুরের হয়ে রিপন, সিমিয়ান, হৃদয়, জনাস, রক্তিম, শিপ ও ঋত্বিক একটি করে গোল করেন। বাবুপুরের হয়ে সাগর, রাকিব, মাসুম, উজ্জ্বল, হোসেন ও হৃদয় একটি করে গোল করেন।
ম্যাচে অসাধারণ নৈপুণ্য দেখিয়ে বল্লভপুর একাদশের গোলরক্ষক হিমেল ‘ম্যান অব দ্য ম্যাচ’ নির্বাচিত হন। খেলা শেষে সজীব স্পোর্টসের পক্ষ থেকে তার হাতে পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়।
এ সময় মেহেরপুর জেলা ক্রীড়া সংস্থার সদস্য সচিব রাকিবুল হাসান রিপন, চাঁদবিল শেরে বাংলা ক্লাবের সভাপতি মাজেদ আলী, সিএমসি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক খালিদ ওমর রুমি, টুর্নামেন্ট কমিটির আহ্বায়ক আজিত আলী, সদস্য সচিব আব্দুল মতিন, অবসরপ্রাপ্ত সেনা সদস্য জিয়াউর রহমান, শামীম রেজা, জেলা ফুটবল কোচ আব্দুল মালেক, আইয়ুব হোসেনসহ টুর্নামেন্ট সংশ্লিষ্টরা উপস্থিত ছিলেন।