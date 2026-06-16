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বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত

টাইব্রেকারে রাজনগর একাদশকে হারিয়ে জয়ী মেহেরপুর বন্ধু একাদশ

কর্তৃক Meherpur News
জুন ১৬, ২০২৬ ৮:১৩ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজ:

মেহেরপুর সদর উপজেলার চাঁদবিল শেরে বাংলা ক্লাবের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত চাঁদবিল শেরে বাংলা ক্লাব কাপ ফুটবল টুর্নামেন্টে জয়ী হয়েছে মেহেরপুর বন্ধু একাদশ।

মঙ্গলবার বিকেলে চাঁদবিল মাঠে অনুষ্ঠিত খেলায় মেহেরপুর বন্ধু একাদশ টাইব্রেকারে (১)৮-(১)৭গোলে রাজনগর একাদশকে পরাজিত করে। খেলায় নির্ধারিত সময়ে ১-১ গোলে অমীমাংসিত থাকায় টাইব্রেকারের মাধ্যমে খেলার নিষ্পত্তি ঘটে। খেলায় প্রথমার্ধের ১৮ মিনিটের সময় বন্ধু একাদশের শুভ গোল করে দলকে এগিয়ে নেন। দলের আকাশ মাঝমাঠ থেকে বাম প্রান্ত দিয়ে ডি বক্সের বাইরে শুভর উদ্দেশ্যে বল বাড়ান। শুভ ঠান্ডা মাথায় গোলরক্ষকে পরাস্ত করে বল জালে পাঠান।

মেহেরপুর বন্ধু একাদশ টাইব্রেকারে ৮-৭ গোলে রাজনগর একাদশকে পরাজিত করে। নির্ধারিত সময়ে উভয় দল ১-১ গোলে সমতায় থাকায় ম্যাচের ফল নির্ধারণে টাইব্রেকারের আশ্রয় নিতে হয়।

প্রথমার্ধের শেষ মিনিটে রাজনগর একাদশের সোহেল গোল করে সমতা ফেরান। নাঈমের বাড়ানো বল পেয়ে সোহেল একক প্রচেষ্টায় গোল করে ম্যাচে ১-১ সমতা আনেন।

দ্বিতীয়ার্ধে উভয় দল আক্রমণ ও পাল্টা আক্রমণ চালালেও আর কোনো গোল না হওয়ায় ম্যাচ গড়ায় টাইব্রেকারে। টাইব্রেকারে দুই দলই ১০টি করে শট নেয়। এতে বন্ধু একাদশ ৮-৭ গোলে জয় নিশ্চিত করে।

বন্ধু একাদশের পক্ষে আকাশ, শুভ, আকিব, জিম, সুরুজ, সোহাগ, সুজন ও চন্দন গোল করেন। তানভীর ও আকাশের শট রাজনগরের গোলরক্ষক সোহেল রুখে দেন।

রাজনগর একাদশের পক্ষে মাসুম, নাঈম, তামিম, হিমেল, আকাশ, হাবিবুর ও জিহাদ গোল করেন। তবে সোহেল, হৃদয় ও হুজায়ফার শট বন্ধু একাদশের গোলরক্ষক তানভীর দুর্দান্তভাবে প্রতিহত করেন।

ম্যাচে অসাধারণ নৈপুণ্য প্রদর্শন করে বন্ধু একাদশের চন্দন ম্যান অব দ্য ম্যাচ নির্বাচিত হন। খেলা শেষে সজীব স্পোর্টসের পক্ষ থেকে তাকে পুরস্কার প্রদান করা হয়। চাঁদবিল শেরে বাংলা ক্লাবের সভাপতি মাজেদ আলী তার হাতে ম্যান অব দ্য ম্যাচের পুরস্কার তুলে দেন।

এ সময় টুর্নামেন্ট কমিটির আহ্বায়ক আজিত, সাধারণ সম্পাদক মতিউর রহমান, সিএমসি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক খালিদ ওমর রুমি এবং জেলা ফুটবল কোচ আব্দুল মালেকসহ স্থানীয় ক্রীড়ামোদীরা উপস্থিত ছিলেন।




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