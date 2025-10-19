রবিবার, ১৯শে অক্টোবর, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, ৩রা কার্তিক, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ২৬শে রবিউস সানি, ১৪৪৭ হিজরি
আইন-আদালতবর্তমান পরিপ্রেক্ষিত

ডাকাতি মামলায় ১০ বছরের সাজাপ্রাপ্ত পলাতক দুই আসামি কারাগারে

কর্তৃক Meherpur News
অক্টোবর ১৯, ২০২৫ ৬:১৮ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজ:

ডাকাতি মামলায় ১০ বছরের সশ্রম কারাদণ্ডপ্রাপ্ত পলাতক দুই আসামি সেলিম ও বাবুকে কারাগারে পাঠানো হয়েছে। রবিবার (১৯ অক্টোবর) দুপুরের দিকে মেহেরপুর অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ আদালতে আত্মসমর্পণ করেন তারা। আত্মসমর্পণের পর আদালতের বিচারক তাদের জামিন আবেদন নামঞ্জুর করে কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেন।

দণ্ডপ্রাপ্ত আসামি সেলিম মুজিবনগর উপজেলার যতারপুর গ্রামের সিরাজুল ইসলামের ছেলে এবং বাবু একই গ্রামের আমজাদ হোসেনের ছেলে।

আদালতের রায় অনুযায়ী, একটি ডাকাতি মামলায় তাদের প্রত্যেককে ১০ বছর করে সশ্রম কারাদণ্ড এবং ১০ হাজার টাকা করে জরিমানা করা হয়। অনাদায়ে আরও তিন মাসের কারাদণ্ড ভোগ করতে হবে।

রায় ঘোষণার সময় আসামিদ্বয় পলাতক ছিলেন। পরবর্তীতে আদালতে হাজির হয়ে তারা আত্মসমর্পণ ও জামিনের আবেদন করেন, তবে আদালত তাদের আবেদন নামঞ্জুর করেন।



