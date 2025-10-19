ডাকাতি মামলায় ১০ বছরের সাজাপ্রাপ্ত পলাতক দুই আসামি কারাগারে

মেহেরপুর নিউজ:
ডাকাতি মামলায় ১০ বছরের সশ্রম কারাদণ্ডপ্রাপ্ত পলাতক দুই আসামি সেলিম ও বাবুকে কারাগারে পাঠানো হয়েছে। রবিবার (১৯ অক্টোবর) দুপুরের দিকে মেহেরপুর অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ আদালতে আত্মসমর্পণ করেন তারা। আত্মসমর্পণের পর আদালতের বিচারক তাদের জামিন আবেদন নামঞ্জুর করে কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেন।
দণ্ডপ্রাপ্ত আসামি সেলিম মুজিবনগর উপজেলার যতারপুর গ্রামের সিরাজুল ইসলামের ছেলে এবং বাবু একই গ্রামের আমজাদ হোসেনের ছেলে।
আদালতের রায় অনুযায়ী, একটি ডাকাতি মামলায় তাদের প্রত্যেককে ১০ বছর করে সশ্রম কারাদণ্ড এবং ১০ হাজার টাকা করে জরিমানা করা হয়। অনাদায়ে আরও তিন মাসের কারাদণ্ড ভোগ করতে হবে।
রায় ঘোষণার সময় আসামিদ্বয় পলাতক ছিলেন। পরবর্তীতে আদালতে হাজির হয়ে তারা আত্মসমর্পণ ও জামিনের আবেদন করেন, তবে আদালত তাদের আবেদন নামঞ্জুর করেন।