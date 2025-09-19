ড. বদিউল আলম মজুমদার ও মনির হায়দারের সাথে মেহেরপুরে পিএফজি ও ওয়াইপিএজির মতবিনিময়

মেহেরপুর নিউজঃ
নাগরিক সংগঠন সুশাসনের জন্য নাগরিক (সুজন)-এর প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক, জাতীয় ঐক্যমত কমিশনের সদস্য ও দি হাঙ্গার প্রজেক্ট বাংলাদেশের সাবেক কান্ট্রি ডিরেক্টর ড. বদিউল আলম মজুমদার এবং প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী মনির হায়দারের সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ ও মতবিনিময় করেছে পিস ফ্যাসিলিটেশন গ্রুপ (পিএফজি) ও ইয়াং পিস অ্যাকশন গ্রুপ (ওয়াইপিএজি)-এর সদস্যরা।
শুক্রবার দুপুরে মেহেরপুর সার্কিট হাউজ মিলনায়তনে এ মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। পিএফজির সমন্বয়কারী মুজাহিদ আল মুন্নার সঞ্চালনায় সভায় বক্তব্য রাখেন ড. বদিউল আলম মজুমদার, মনির হায়দার, সিনিয়র সাংবাদিক তুহিন আরণ্য, পিএফজির পিস অ্যাম্বাসেডর সায়্যেদাতুন নেসা নয়ন, মাওলানা সিরাজ উদ্দিন ও আজমল হোসেন মিন্টু।
এসময় উপস্থিত ছিলেন পিএফজির সদস্য মুন্তাকিম বিল্লাহ, সাইদুর রহমান টুটুল, হাফিজুর রহমান, মাহাবুবুল হক পোলেন, আব্দুস সাত্তার মুক্তা, আফতাব আলী ও আল মাসুম। ওয়াইপিএজির পক্ষে উপস্থিত ছিলেন কোঅর্ডিনেটর রাজিয়া সুলতানা, সদস্য মেহেরাব হোসেন। এছাড়া নারী শান্তি সহায়কদের প্ল্যাটফর্ম (ওয়েভ)-এর সমন্বয়কারী সুমি বিশ্বাস, সহ-সমন্বয়কারী ফিরাজা আক্তার পপি, সদস্য সোমিয়া আক্তার সামেনা, পারুল আক্তার ও লিপিকা দে।
মতবিনিময় সভায় মেহেরপুরের পিএফজি, ওয়াইপিএজি ও নারী শান্তি সহায়কদের প্ল্যাটফর্ম (ওয়েভ)-এর সদস্যরা অংশ নেন।