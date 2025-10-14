ঢাকা কলেজে হামলার প্রতিবাদে মেহেরপুর সরকারি মহিলা কলেজে কর্মবিরতি ও অবস্থান কর্মসূচি

মেহেরপুর নিউজঃ
ঢাকা কলেজের শিক্ষক-কর্মকর্তা ও শিক্ষার্থীদের ওপর দুষ্কৃতিকারীদের হামলা এবং শিক্ষক লাউঞ্জে ভাঙচুরের ঘটনার প্রতিবাদে, দোষীদের দ্রুত গ্রেফতার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে মেহেরপুর সরকারি মহিলা কলেজে কর্মসূচি পালন করা হয়েছে।
মঙ্গলবার বিসিএস জেনারেল এডুকেশন অ্যাসোসিয়েশন, মেহেরপুর সরকারি মহিলা কলেজ ইউনিটের উদ্যোগে সর্বাত্মক কর্মবিরতি, কালো ব্যাজ ধারণ ও অবস্থান কর্মসূচি পালন করা হয়।
কর্মসূচিতে নেতৃত্ব দেন কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর আব্দুল ওয়াদুদ। এ সময় উপাধ্যক্ষ প্রফেসর আবদুল্লাহ আল-আমিনসহ কলেজের অন্যান্য শিক্ষকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।
বক্তারা বলেন, শিক্ষক সমাজের ওপর যেকোনো হামলা দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার জন্য অশনিসংকেত। তারা হামলাকারীদের অবিলম্বে গ্রেফতার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দাবি করেন।