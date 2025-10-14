বুধবার, ১৫ই অক্টোবর, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, ৩০শে আশ্বিন, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ২২শে রবিউস সানি, ১৪৪৭ হিজরি
মূলপাতা বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত ঢাকা কলেজে হামলার প্রতিবাদে মেহেরপুর সরকারি মহিলা কলেজে কর্মবিরতি ও অবস্থান কর্মসূচি
বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত

ঢাকা কলেজে হামলার প্রতিবাদে মেহেরপুর সরকারি মহিলা কলেজে কর্মবিরতি ও অবস্থান কর্মসূচি

কর্তৃক Meherpur News
অক্টোবর ১৪, ২০২৫ ৯:০৭ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজঃ

ঢাকা কলেজের শিক্ষক-কর্মকর্তা ও শিক্ষার্থীদের ওপর দুষ্কৃতিকারীদের হামলা এবং শিক্ষক লাউঞ্জে ভাঙচুরের ঘটনার প্রতিবাদে, দোষীদের দ্রুত গ্রেফতার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে মেহেরপুর সরকারি মহিলা কলেজে কর্মসূচি পালন করা হয়েছে।

মঙ্গলবার বিসিএস জেনারেল এডুকেশন অ্যাসোসিয়েশন, মেহেরপুর সরকারি মহিলা কলেজ ইউনিটের উদ্যোগে সর্বাত্মক কর্মবিরতি, কালো ব্যাজ ধারণ ও অবস্থান কর্মসূচি পালন করা হয়।

কর্মসূচিতে নেতৃত্ব দেন কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর আব্দুল ওয়াদুদ। এ সময় উপাধ্যক্ষ প্রফেসর আবদুল্লাহ আল-আমিনসহ কলেজের অন্যান্য শিক্ষকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

বক্তারা বলেন, শিক্ষক সমাজের ওপর যেকোনো হামলা দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার জন্য অশনিসংকেত। তারা হামলাকারীদের অবিলম্বে গ্রেফতার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দাবি করেন।



Array

সম্পর্কিত পোস্ট

অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক মামনুর আহমেদের ইন্তেকাল

গাংনী চৌগাছা ইয়াং স্টার ক্লাব সেমিফাইনালে

মেহেরপুরে শোলমারি ইয়ং স্টার ফুটবল টুর্নামেন্টের পঞ্চম খেলা...

গাংনী থানা পরিদর্শন করলেন মেহেরপুর জেলা প্রশাসক

মেহেরপুরে সহিংসতা নিরসন ও সম্প্রীতি স্থাপন শীর্ষক শান্তি...

মেহেরপুরে জেলা প্রশাসকের জোড়পুকুরিয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয় পরিদর্শন