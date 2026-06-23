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মূলপাতা বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইমেরিটাস অধ্যাপক হিসেবে যোগ দিলেন মেহেরপুরের কৃতি সন্তান প্রফেসর ড. আব্দুর রশিদ
বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইমেরিটাস অধ্যাপক হিসেবে যোগ দিলেন মেহেরপুরের কৃতি সন্তান প্রফেসর ড. আব্দুর রশিদ

কর্তৃক Meherpur News
জুন ২৩, ২০২৬ ৮:২৭ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজ:
মেহেরপুর জেলার গাংনী উপজেলার সাহারবাটি গ্রামের কৃতি সন্তান ও জেলার গর্ব প্রফেসর ড. আব্দুর রশিদ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফার্মাসিউটিক্যাল কেমিস্ট্রি বিভাগে ইমেরিটাস অধ্যাপক হিসেবে যোগদান করেছেন।

মঙ্গলবার তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইমেরিটাস অধ্যাপক হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। দেশের উচ্চশিক্ষা ও গবেষণা ক্ষেত্রে এটি একটি অত্যন্ত বিরল ও মর্যাদাপূর্ণ অর্জন হিসেবে বিবেচিত হয়।
প্রফেসর ড. আব্দুর রশিদ দীর্ঘদিন ধরে ফার্মেসি ও ফার্মাসিউটিক্যাল কেমিস্ট্রি বিষয়ে গবেষণা, শিক্ষা ও প্রকাশনার মাধ্যমে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে আসছেন। তাঁর গবেষণা ও প্রকাশিত প্রবন্ধসমূহ দেশের ফার্মেসি শিক্ষার ক্ষেত্রে মূল্যবান সম্পদ হিসেবে বিবেচিত।

শিক্ষাবিদ ও সংশ্লিষ্ট মহলের মতে, ড. আব্দুর রশিদের গবেষণালব্ধ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা যথাযথভাবে কাজে লাগানো হলে দেশের ওষুধশিল্প, ফার্মেসি শিক্ষা ও গবেষণা আরও সমৃদ্ধ হবে এবং জাতীয় পর্যায়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে।

তাঁর এই অর্জনে মেহেরপুরসহ দেশের বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানিয়েছেন।




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