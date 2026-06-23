ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইমেরিটাস অধ্যাপক হিসেবে যোগ দিলেন মেহেরপুরের কৃতি সন্তান প্রফেসর ড. আব্দুর রশিদ

মেহেরপুর নিউজ:
মেহেরপুর জেলার গাংনী উপজেলার সাহারবাটি গ্রামের কৃতি সন্তান ও জেলার গর্ব প্রফেসর ড. আব্দুর রশিদ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফার্মাসিউটিক্যাল কেমিস্ট্রি বিভাগে ইমেরিটাস অধ্যাপক হিসেবে যোগদান করেছেন।
মঙ্গলবার তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইমেরিটাস অধ্যাপক হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। দেশের উচ্চশিক্ষা ও গবেষণা ক্ষেত্রে এটি একটি অত্যন্ত বিরল ও মর্যাদাপূর্ণ অর্জন হিসেবে বিবেচিত হয়।
প্রফেসর ড. আব্দুর রশিদ দীর্ঘদিন ধরে ফার্মেসি ও ফার্মাসিউটিক্যাল কেমিস্ট্রি বিষয়ে গবেষণা, শিক্ষা ও প্রকাশনার মাধ্যমে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে আসছেন। তাঁর গবেষণা ও প্রকাশিত প্রবন্ধসমূহ দেশের ফার্মেসি শিক্ষার ক্ষেত্রে মূল্যবান সম্পদ হিসেবে বিবেচিত।
শিক্ষাবিদ ও সংশ্লিষ্ট মহলের মতে, ড. আব্দুর রশিদের গবেষণালব্ধ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা যথাযথভাবে কাজে লাগানো হলে দেশের ওষুধশিল্প, ফার্মেসি শিক্ষা ও গবেষণা আরও সমৃদ্ধ হবে এবং জাতীয় পর্যায়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে।
তাঁর এই অর্জনে মেহেরপুরসহ দেশের বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানিয়েছেন।