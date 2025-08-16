শনিবার, ১৬ই আগস্ট, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, ১লা ভাদ্র, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ২১শে সফর, ১৪৪৭ হিজরি
অতিথী কলামধর্মবর্তমান পরিপ্রেক্ষিত

তাওবাহর প্রতিবন্ধকতা

কর্তৃক Meherpur News
আগস্ট ১৬, ২০২৫ ১১:০০ পূর্বাহ্ণ

-ড. মুহাম্মদ বেলায়েত হুসাইন:

এমন কিছু বিষয় রয়েছে যা মানুষকে তাওবাহ করা হতে বিরত রাখে এখানে তা আমরা আলোচনা করার চেষ্টা করব ইনশা’আল্লাহ

(১) শয়তান মানুষের সামনে গুনাহগুলো সু-শোভিত করে তোলে এবং প্রিয় বানিয়ে দেয়। ফলে বান্দার অন্তর গুনাহের কর্মের দিক অগ্রসর ও ধাবিত হয়। আল্লাহ ও রসূলের আনুগত্য করা হতে পলায়ন করে এবং ইবাদাত বন্দেগী করা তার নিকট কষ্টকর হয়।

(২) হারামকে হালাল হিসেবে তুলে ধরে এবং হালালকে হারাম হিসেবে তুলে ধরে শয়তান বান্দাকে ধোকায় ফেলে দেয়। এ ছাড়াও ভালো কাজকে খারাপ এবং খারাপ কাজকে ভালো হিসেবে প্রকাশ করিয়ে শয়তান মানুষকে ধোকা দেয়। ফলে তার আর তাওবাহ করার সুযোগ হয় না। সে যে অন্যায় করছে, তা সে বুঝতেই পারে না।

(৩) শয়তান বান্দাকে তাওবাহ থেকে ফিরানোর জন্য তারা তাকে বিভিন্ন ধরনের আশা দিয়ে থাকে। শয়তান বান্দাকে বলতে থাকে, তুমি তাওবাহ করতে এত তাড়াহুড়া করছ কেন? তোমারতো তাওবাহ করার এখনো অনেক সময় আছে। তুমি এখনো যুবক, পড়া লেখা শেষ করোনি, চাকুরি পাওনি ইত্যাদি। এরপর যখন চাকুরি পায় তখন বলে এখনো বিবাহ করোনি ইত্যাদি বলে শয়তান মানুষকে তাওবাহ থেকে ফিরিয়ে রাখে। এ ধরনের সমস্যা সামনে আসলে মৃত্যুর কথা স্মরণ করবে। কারণ, মৃত্যু ছোট বড় কাউকেই ছাড়ে না। যে কোন সময় যে কোন বয়সের লোকের মৃত্যু এসে যেতে পারে। তখন আর তাওবাহ করার সুযোগ থাকবে না।

(৪) গুনাহকে ছোট মনে করে তাওবাহ করা হতে বিরত থাকে। যখন কোন একটি গুনাহ করে, তখন শয়তান এসে বলে, এতো বড় ধরনের কোন অপরাধ নয় যে, তা হতে তাওবাহ করতে হবে। মানুষ এর চেয়ে আরও বড় বড় গুনাহ করে থাকে। ফলে সে কোন অপরাধকে অপরাধ মনে করে না। আর এটাই হল একজন মানুষের জন্য ধ্বংসের নিদর্শন।

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, ‘মুমিন নিজ গুনাহগুলোকে এমনভাবে দেখে যে, যেন একটি পাহাড়ের পাদদেশে বসে আছে আশঙ্কা করছে যে সেটি তার উপর পতিত হবে আর পাপী নিজ গুনাহসমূহকে মাছির মত মনে করে যা তার নাকের উপর পড়েছে একটু পর উড়ে গিয়েছে।(বুখারী)

এজন্য কোন গুনাহকে তুচ্ছ মনে না করা।

রসূলাল্লাহ্ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ‘সাবধান! গোনাহকে তুচ্ছজ্ঞান করা থেকে বেঁচে থাকো। কেননা গোনাহকে তুচ্ছজ্ঞান করা ঠিক তেমন, যেমন কোনো কওম কোনো উপত্যকায় যাত্রাবিরতি করলো। এ সময় ছোট ছোট ভাগ হয়ে লোকেরা কাঠি নিয়ে আসল, ফলে তারা তাদের রুটি পাকাতে পারল। এমনিভাবে গোনাহকে যে তুচ্ছজ্ঞান করে এই গোনাহই এক সময় তাকে ধ্বংস করে ফেলবে।’(মুসনাদ আহমাদ)

রসূলাল্লাহ্ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অন্যত্র বলেছেন, তোমরা গোনাহকে তুচ্ছ মনে করো না। কেননা এগুলো একত্রিত হয়ে মানবকে ধ্বংস করে মানুষ গোনাহকে হালকা মনে করতে করতে এক সময় কবিরা গোনাহে লিপ্ত হয়ে যায়। এমনকি কেউ কেউ গোনাহের অনুভূতি পর্যন্ত হারিয়ে ফেলে।

(৫) তাওবাহ করার পর গুনাহ ছেড়ে আল্লাহর আনুগত্যের উপর অবিচল থাকা কষ্টকর হওয়ার কারণে তাওবাহ করতে মনে চায় না। কারণ, যখন তাওবাহ করে তখন সাথীরা বলে তুমি এত কষ্ট করছ কেন? তোমার থেকে তোমার সাথীরা দূরে সরে যাচ্ছে, সবাই তোমার বিরুদ্ধে ক্ষেপে যাচ্ছে।

(৬) হতাশাও মানুষকে তাওবাহ থেকে ফিরিয়ে রাখে। মূলত মরদুদ শয়তান মানুষের মাঝে নৈরাশ্য সৃষ্টি করে। সে মানুষকে এভাবে বিপথগামী করে যে, সে মানুষের মনে একথা জাগিয়ে দেয় যে, তুই এত মারাত্মক ও ভয়ংকর গুনাহ করেছিস যে, তুই মরদুদ ও বিতাড়িত হয়ে গেছিস। তুই এত বেশি গুনাহ করেছিস যে, তোর আর কোনো মুক্তির পথ নেই। তাই তুই এখন যা ইচ্ছা কর। যে গুনাহ ইচ্ছা করতে পারিস। শয়তান মানুষের মাঝে এভাবে নিরাশা সৃষ্টি করে বিপথগামী করে। এ প্রসঙ্গে কুরআন মাজীদে ইরশাদ হয়েছে, ‘হে আমার ঐ সকল বান্দা যারা নিজেদের উপর জুলুম করেছো, (গুনাহ করেছো, আল্লাহর নাফরমানী করেছো, কুফুর, শিরক ও বিদআতে লিপ্ত হয়েছো) তারা আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। (কারণ) নিঃসন্দেহে আল্লাহ তা’য়ালা সকল গুনাহই ক্ষমা করেন। নিশ্চয় তিনি বড় ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু।’ (সূরা যুমার, ৫৩)

আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

মহান আল্লাহ্ তা’য়ালা আমাদের সবাইকে তাওবাহর গুন হাসিল করার তৈফিক দান করুন। আমিন।

সংকলকঃ লেখক ও গবেষক।


