তারুণ্যের উৎসব উপলক্ষে মেহেরপুরে ভলিবল টুর্নামেন্টে গাংনী উপজেলা একাদশ চ্যাম্পিয়ন

ডিসেম্বর ৩১, ২০২৫ ৬:১৮ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজ:

তারুণ্যের উৎসব উপলক্ষে মেহেরপুর জেলা ক্রীড়া অফিসের উদ্যোগে আয়োজিত দিনব্যাপী ভলিবল টুর্নামেন্টে গাংনী উপজেলা একাদশ চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করেছে।

বিকেলে মেহেরপুর স্টেডিয়াম মাঠে অনুষ্ঠিত ফাইনাল খেলায় গাংনী উপজেলা একাদশ ২৫-১৮, ২৯-২৭ ও ১৫-৭ সেটে বুড়িপোতা একাদশকে পরাজিত করে শিরোপা জিতে নেয়।

খেলার শুরুতে গাংনী একাদশ প্রথম সেটে সাবলীল ও আক্রমণাত্মক খেলায় সহজেই জয়লাভ করে। দ্বিতীয় সেটে দুই দলের মধ্যে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা দেখা যায়। এ সেটে বুড়িপোতা একাদশ প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ খেলায় জয়লাভ করে ম্যাচে সমতা ফেরায়। তবে নির্ধারক তৃতীয় সেটে গাংনী একাদশ দাপুটে খেলায় প্রতিপক্ষকে পরাজিত করে চ্যাম্পিয়ন হওয়া নিশ্চিত করে।

এর আগে সেমিফাইনাল খেলায় গাংনী উপজেলা একাদশ ২৫-১৮, ২৩-২৫ ও ১৫-১২ সেটে মুজিবনগর উপজেলা একাদশকে পরাজিত করে ফাইনালে ওঠে। অপরদিকে বুড়িপোতা একাদশ ২৫-২০ ও ২৫-১৪ সেটে শোলমারী একাদশকে হারিয়ে ফাইনালের টিকিট নিশ্চিত করে।

খেলা শেষে জেলা ক্রীড়া অফিসার আরিফ আহমেদ বিজয়ী ও রানার্সআপ দলের খেলোয়াড়দের হাতে পুরস্কার তুলে দেন।




