তারেক রহমানকে বহনকারী বিমানের পাইলট ছিলেন মেহেরপুরের কৃতি সন্তান ক্যাপ্টেন ইমামুল ইসলাম ইমন

মেহেরপুর নিউজ:
বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান তারেক রহমানকে বহনকারী বাংলাদেশ বিমানের একটি উড়োজাহাজ নিরাপদে বাংলাদেশে অবতরণ করিয়েছে মেহেরপুরের কৃতি সন্তান বাংলাদেশ বিমানের সিনিয়র ক্যাপ্টেন দেশের দক্ষ বৈমানিক ইমামুল ইসলাম ইমন । বৃহস্পতিবার তিনি পাইলট ইন কমান্ড হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।
ক্যাপ্টেন ইমামুল ইসলাম ইমন মেহেরপুর শহরের মল্লিকপাড়া এলাকার প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী সিরাজুল ইসলামের ছেলে। ক্যাপ্টেন ইমনের বাবা মেহেরপুরের একজন প্রসিদ্ধ পাট ও পরিবহন ব্যবসায়ী। মেহেরপুর-ঢাকা রুটে চলাচলকারী প্রথম পরিবহন ‘ফাইবার্স পরিবহন’টি ছিল ক্যাপ্টেন ইমনের বাবা সিরাজুল ইসলামের।
জানা গেছে, বাংলাদেশ বিমানের বোয়িং ৭৮৭-৯ ড্রিমলাইনার (ফ্লাইট নম্বর-২০২) বিমানের পাইলট ইন কমান্ড ছিলেন বাংলাদেশ বিমানের সিনিয়র ক্যাপ্টেন ও দেশের দক্ষ বৈমানিক ইমামুল ইসলাম ইমন। পেশাগত ক্ষেত্রে তিনি ‘ক্যাপ্টেন ইমাম’ নামেই অধিক পরিচিত।
দীর্ঘ ১৭ বছরের অপেক্ষার অবসান ঘটিয়ে বৃহস্পতিবার (২৫ ডিসেম্বর) দেশে ফিরেছেন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান। সফরসঙ্গী হিসেবে তার সাথে ছিলেন সহধর্মিনী ডাক্তার জুবাইদা রহমান, কন্যা ব্যারিস্টার জাইমা রহমান এবং তাদের আদরের পোষা বিড়াল ‘জেবু’।
বুধবার (২৪ ডিসেম্বর) রাত সোয়া ১২টার দিকে (স্থানীয় সময় সন্ধ্যা সোয়া ৬টায়) লন্ডনের হিথ্রো বিমানবন্দর থেকে তারেক রহমানকে বহনকারী বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনের ফ্লাইটটি ঢাকার পথে রওনা হয়।
বৃহস্পতিবার বেলা ১১টা ৪৫ মিনিটে ক্যাপ্টেন ইমামুল ইসলাম ইমনের দক্ষতা ও পেশাদারিত্বে উড়োজাহাজটি নিরাপদে ঢাকার হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে অবতরণ করতে সক্ষম হয়।
মেহেরপুরের এই কৃতি সন্তানের এমন দায়িত্বশীল ও গর্বের মুহূর্তে জেলার সর্বস্তরের মানুষ সন্তোষ ও গর্ব প্রকাশ করেছেন।