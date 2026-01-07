তারেক রহমানের নিরাপত্তা ও সমন্বয় টিমে দায়িত্বে আমঝুপির গণিউল আজম

মেহেরপুর নিউজ:
বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)-এর ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের নিরাপত্তা, প্রটোকল ও সাংগঠনিক সমন্বয় টিমে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করছেন মেহেরপুর সদর উপজেলার আমঝুপি গ্রামের সন্তান ক্যাপ্টেন (অব.) গণিউল আজম। অবসরপ্রাপ্ত এই সামরিক কর্মকর্তা বর্তমানে তারেক রহমানের নিরাপত্তা ও প্রটোকল টিমের পরিচালক (সমন্বয়) হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন বলে দলীয় সূত্রে জানা গেছে।
দলীয় কার্যক্রমের সঙ্গে দীর্ঘদিন ধরে যুক্ত থাকা ক্যাপ্টেন (অব.) গণিউল আজম মূলত সাংগঠনিক সমন্বয়, প্রটোকল ব্যবস্থাপনা এবং নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিষয়াদি তদারকির দায়িত্ব পালন করে আসছেন। রাজনৈতিক বিভিন্ন কর্মসূচি ও গুরুত্বপূর্ণ সময়ে তাকে বিএনপির শীর্ষ পর্যায়ের নেতাদের সঙ্গে দেখা গেছে।
বিশেষ করে দলীয় গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব ও তারেক রহমানের পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে বিভিন্ন আয়োজনে তার উপস্থিতি লক্ষ্য করা গেছে, যা তার রাজনৈতিক সম্পৃক্ততা ও আস্থার জায়গাটি স্পষ্ট করে।
সামরিক বাহিনীতে দায়িত্ব পালনের অভিজ্ঞতা থাকায় নিরাপত্তা ব্যবস্থাপনা ও শৃঙ্খলা রক্ষার বিষয়ে তিনি দক্ষতার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করছেন বলে সংশ্লিষ্টরা মনে করছেন। বিএনপির চলমান সাংগঠনিক কার্যক্রমে তার ভূমিকা ক্রমেই গুরুত্ব পাচ্ছে।
দলীয় সূত্রগুলো বলছে, ভবিষ্যতে দলের গুরুত্বপূর্ণ সাংগঠনিক ও সমন্বয়মূলক কার্যক্রমে ক্যাপ্টেন (অব.) গণিউল আজমের দায়িত্ব আরও বিস্তৃত হতে পারে।