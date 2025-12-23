মঙ্গলবার, ২৩শে ডিসেম্বর, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, ৮ই পৌষ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ২রা রজব, ১৪৪৭ হিজরি
মূলপাতা বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত তারেক রহমানের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন উপলক্ষে মেহেরপুরে বিএনপির আনন্দ মিছিল
বর্তমান পরিপ্রেক্ষিতরাজনীতি

তারেক রহমানের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন উপলক্ষে মেহেরপুরে বিএনপির আনন্দ মিছিল

কর্তৃক Meherpur News
ডিসেম্বর ২৩, ২০২৫ ১০:৩৮ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজঃ
বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)-এর ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন উপলক্ষে মেহেরপুরে আনন্দ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। মঙ্গলবার রাতে মেহেরপুর শহরে এ আনন্দ মিছিল বের করা হয়।
মেহেরপুর জেলা বিএনপি’র সাধারণ সম্পাদক এডভোকেট কামরুল হাসানের নেতৃত্বে আনন্দ মিছিলটি মেহেরপুর শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে।

মিছিলে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর সদর উপজেলা বিএনপি’র সভাপতি ফয়েজ মোহাম্মদ, মুজিবনগর উপজেলা বিএনপির সভাপতি আমিরুল ইসলাম, সাংগঠনিক সম্পাদক ওমর ফারুক লিটন, রোমানা আহাম্মেদ, পৌর বিএনপির সভাপতি আব্দুল লতিফ, সাধারণ সম্পাদক এডভোকেট এহান উদ্দিন মনা, বাকা বিল্লাহসহ জেলা ও উপজেলা বিএনপির বিভিন্ন পর্যায়ের নেতৃবৃন্দ।

এ সময় নেতাকর্মীরা তারেক রহমানের স্বদেশ প্রত্যাবর্তনকে স্বাগত জানিয়ে বিভিন্ন স্লোগান দেন।




Array

সম্পর্কিত পোস্ট

ইয়াং টাইগার্স অনূর্ধ্ব-১৮ ক্রিকেট টুর্নামেন্টে মেহেরপুরের শুভ সূচনা

মেহেরপুরে ‘আজকের মেহেরপুর’-এর ৮ম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালিত

গাংনীতে সড়ক দুর্ঘনায় স্বামী নিহত; স্ত্রী-কন্যা আহত

মেহেরপুর সদরে ৫৪তম শীতকালীন ক্রীড়া প্রতিযোগিতা উপলক্ষে প্রস্তুতি...

মহান বিজয় মাস উপলক্ষে মেহেরপুরে একে মোটরসের উদ্যোগে...

সরাসরি নিয়োগে সর্বোচ্চ বয়সসীমা নির্ধারণ (সংশোধন) অধ্যাদেশের গেজেট...