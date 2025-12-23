তারেক রহমানের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন উপলক্ষে মেহেরপুরে বিএনপির আনন্দ মিছিল

মেহেরপুর নিউজঃ
বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)-এর ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন উপলক্ষে মেহেরপুরে আনন্দ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। মঙ্গলবার রাতে মেহেরপুর শহরে এ আনন্দ মিছিল বের করা হয়।
মেহেরপুর জেলা বিএনপি’র সাধারণ সম্পাদক এডভোকেট কামরুল হাসানের নেতৃত্বে আনন্দ মিছিলটি মেহেরপুর শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে।
মিছিলে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর সদর উপজেলা বিএনপি’র সভাপতি ফয়েজ মোহাম্মদ, মুজিবনগর উপজেলা বিএনপির সভাপতি আমিরুল ইসলাম, সাংগঠনিক সম্পাদক ওমর ফারুক লিটন, রোমানা আহাম্মেদ, পৌর বিএনপির সভাপতি আব্দুল লতিফ, সাধারণ সম্পাদক এডভোকেট এহান উদ্দিন মনা, বাকা বিল্লাহসহ জেলা ও উপজেলা বিএনপির বিভিন্ন পর্যায়ের নেতৃবৃন্দ।
এ সময় নেতাকর্মীরা তারেক রহমানের স্বদেশ প্রত্যাবর্তনকে স্বাগত জানিয়ে বিভিন্ন স্লোগান দেন।