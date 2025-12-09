তেঁতুলবাড়ীয়া ইউনিয়ন বিএনপির উদ্যোগে খালেদা-জিয়ার রোগমুক্তি কামনা

গাংনী প্রতিনিধি :
মেহেরপুরের গাংনীতে বিএনপির চেয়ারপার্সন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার রোগমুক্তি কামনায় দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। মঙ্গলবার বিকেলে ইউনিয়নের করমদী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠে এ মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়।
তেঁতুলবাড়ীয়া ইউনিয়ন বিএনপি মাহফিলের আয়োজন করে। দোয়া মাহফিল পরিচালনা করেন মাওলানা মোহাম্মদ শওকত আলী।
মাহফিলে প্রধান মেহমান ছিলেন মেহেরপুর জেলা বিএনপির সভাপতি জাভেদ মাসুদ মিল্টন।
বিশেষ মেহমান ছিলেন গাংনী উপজেলা বিএনপির সভাপতি আলফাজ উদ্দীন কালু, সাবেক সভাপতি রেজাউল হক,উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক আব্দুল আওয়াল, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক জাফর আকবর, বিএনপির সিনিয়র নেতা শহিদুল ইসলাম নাসির।
এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন গাংনী উপজেলা কৃষকদলের আহবায়ক আজিজুল বারি মোতালেব, তেঁতুলবাড়ীয়া ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি ফজলুর রহমান, সাধারণ সম্পাদক মোমিনুল ইসলাম, বিএনপি নেতা আব্দুল ওহাব বুলবুল, রবিউল ইসলামসহ বিএনপি ও তার অঙ্গসংগঠনের নেতাকর্মী-সমর্থকেরা।
দোয়া মাহফিলে বেগম খালেদা জিয়ার দ্রুত রোগমুক্তি ও সম্পূর্ণ সুস্থ্যতা কামনা করে মোনাজাত করা হয়।