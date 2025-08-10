তেরাইল দুরন্ত ক্লাবের উদ্যোগে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি

মেহেরপুর নিউজ:
“আলোকিত সমাজের প্রত্যাশায় দুরন্ত”—এই স্লোগানকে সামনে রেখে গাংনী উপজেলার তেরাইল গ্রামের স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন দুরন্ত ক্লাব সারা বছর বিভিন্ন সামাজিক কর্মসূচি পালন করে আসছে। এরই ধারাবাহিকতায় রবিবার (১০ আগস্ট) সকালে দিনব্যাপী বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি পালন করা হয়।
দুরন্ত ক্লাবের সভাপতি ইকবাল হোসেন পাভেলের সভাপতিত্বে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন তেরাইল বাজার কমিটির সভাপতি মোস্তাফিজুর রহমান। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গাংনী প্রেসক্লাবের সাবেক যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক সাংবাদিক সাইদুর রহমান সাবু। এ ছাড়া উপস্থিত ছিলেন দুরন্ত ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক রাকিবুল ইসলাম, সহ-সভাপতি খাইরুল ইসলাম ও সোহান বিশ্বাস, শিক্ষা ও তথ্যবিষয়ক সম্পাদক আসলাম হোসেন, ক্রীড়াবিষয়ক সম্পাদক তুষার আহম্মেদ ও নাফিস হোসেন সোহাগসহ এলাকার বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ।
কর্মসূচির অংশ হিসেবে পর্যায়ক্রমে তেরাইল গ্রামের বিভিন্ন রাস্তা-ঘাট, স্কুল-কলেজ, মাদ্রাসা এবং দরিদ্র পরিবারের বাড়িতে বিভিন্ন প্রজাতির ফলদ, বনজ ও শোভাবর্ধনকারী বৃক্ষ রোপণ করা হয়।
দুরন্ত ক্লাবের পক্ষ থেকে জানানো হয়, প্রাকৃতিক জীববৈচিত্র্য ও পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় সামাজিক দায়বদ্ধতা থেকেই এ বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে।
এ সময় রাস্তার দু’পাশে প্রায় পাঁচ হাজার গাছের চারা রোপণের উদ্বোধন করা হয়।