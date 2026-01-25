মেহেরপুর নিউজঃ
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোট–২০২৬ উপলক্ষে প্রিজাইডিং অফিসারদের প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়েছে। রবিবার (সকাল) মেহেরপুর সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজের মিলনায়তনে এ প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়।
প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা প্রশাসক ও বিজ্ঞ জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ড. সৈয়দ এনামুল কবীর। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুরের পুলিশ সুপার উজ্জ্বল কুমার রায়।
এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোঃ খায়রুল ইসলাম, জেলা নির্বাচন অফিসার মোঃ এনামুল হক, মেহেরপুর সদর উপজেলা নির্বাচন অফিসার বাবু হকসহ বিভিন্ন দপ্তরের সরকারি কর্মকর্তাবৃন্দ।
প্রশিক্ষণে প্রিজাইডিং অফিসারদের নির্বাচনী দায়িত্ব, ভোট গ্রহণের পদ্ধতি, আচরণবিধিমালা ও সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন পরিচালনার বিভিন্ন দিক নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। অনুষ্ঠানে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা অবাধ, সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচন নিশ্চিত করতে দায়িত্বশীল ভূমিকা পালনের আহ্বান জানান।